Así fue el proceso de creación para el Xbox One X de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más anticipados de este año, y con buena razón. CD Projekt RED, el estudio responsable por el magnífico The Witcher 3: Wild Hunt, ahora se aventurará en un universo más tecnológico, pero también tienen otro proyecto entre manos. A mediados del mes pasado, Microsoft reveló una edición especial del Xbox One X inspirada en Cyberpunk y aquí te compartimos un vistazo al detrás de cámaras sobre su creación.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Xbox nos dejó ver cómo fue el proceso creativo detrás de esta genial consola:

Break rules. Break boundaries.

The untold story of the @CyberpunkGame Xbox One X: https://t.co/NLU50TyH3k pic.twitter.com/esIv3bXLKG

— Xbox (@Xbox) May 14, 2020