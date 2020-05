Alan Wake llegará a Xbox Game Pass este mes

2020 es un año muy importante para Remedy Entertainment, debido a que el día de hoy, 14 de mayo, es el décimo aniversario del lanzamiento de Alan Wake en Xbox 360 y PC. Este título de horror se convirtió un clásico de culto y hasta el de hoy los fans desean ver más esta serie. Aunque no hay planes para otro título de la franquicia, el estudio reveló que Alan Wake llegará a Xbox Game Pass para consola y PC este mes.

Por medio de un streaming en celebración del aniversario de este juego, Remedy confirmó que Alan Wake llegará a Xbox Game Pass el próximo 21 de mayo de 2020. Pero esto no es todo, ya que aquellos que no tengan acceso a esta plataforma tendrá la oportunidad de conseguir este juego prácticamente gratis.

Alan Wake is coming to Xbox Game Pass PC and Console on May 21st pic.twitter.com/GjpYre8Grw

Por otro lado, aquellos que son fans de comprar en las tiendas virtuales de Steam y Epic Games Store, podrán conseguir Alan Wake con un 90% de descuento. Es decir, por menos de $16 pesos en su versión estándar y $18.59 pesos para la Collector’s Edition. Sin embargo, tienes que ser rápido, ya que esta oferta termina el día de hoy.

Alan Wake and Alan Wake Collector's Edition are 90% off on PC starting May 14th (tomorrow)!

Celebrate #10yearsofAlanWake and get Alan Wake and Alan Wake Collector's Edition for 90% off on Steam, the @EpicGames Store, and @GOGcom ??? pic.twitter.com/SuV6sBdn2x

— Remedy Entertainment (@remedygames) May 13, 2020