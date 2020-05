La siguiente película de Hayao Miyazaki necesita tres años más en producción

Studio Ghibli y Hayao Miyazaki son reconocidos por su arduo trabajo en el mundo de la animación, el cual no se realiza bajo un estándar estricto de tiempo, sino que cada proyecto avanza a su propio ritmo. De esta forma, Toshio Suzuki, productor del estudio de animación, ha revelado que la siguiente película de Miyazaki aún necesita, aproximadamente, tres años más producción.

En una reciente entrevista, Suzuki reveló que sólo se han completado 36 minutos de la siguiente película de Miyazaki, conocida como Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (How Do You Live?). De igual forma, ha revelado que la pandemia actual causada por el COVID-19 no ha afectado esta producción hasta el momento. Esto fue lo que comentó:

“La película en la que Hayao Miyazaki está trabajando en este momento es una gran historia fantástica. Todavía estamos dibujando a mano todo, pero nos lleva más tiempo completar una película porque estamos dibujando más cuadros. Entonces, hay más dibujos para dibujar que antes. Cuando estábamos haciendo My Neighbor Totoro [1988], solo teníamos ocho animadores. Totoro lo hicimos en ocho meses. [Para] la película actual en la que Hayao Miyazaki está trabajando, tenemos 60 animadores, pero solo podemos producir un minuto de animación en un mes. Eso significa 12 meses al año, obtienes 12 minutos de película”.

Otro de los puntos interesantes en su entrevista, fue la preocupación que tuvo al inicio cuando Miyazaki le confesó que deseaba salir del retiro para hacer otro película animada ambiciosa. Sin embargo, con el paso del tiempo ha lidiado con sus preocupaciones y actualmente está entusiasmado por el proyecto en desarrollo.

“Muchos directores hacen películas una y otra vez a lo largo de sus carreras a medida que crecen. Cuando Miyazaki regresó y dijo que quería hacer una película nuevamente, en realidad dije que no era una gran idea porque él ya había logrado mucho ya. No puedes volver y hacer algo que ya has hecho en el pasado, tienes que hacer algo diferente. Una de las ideas que surgieron de eso fue, ¿por qué no gastar más tiempo y gastar más dinero [para hacer una película]? Entonces, ese es uno de los nuevos enfoques”.

Por el momento se desconoce cuándo llegará a los cines la siguiente película de Miyazaki, pero probablemente tengamos más noticias hasta 2023. En temas similares, así fue cómo Miyazaki fue convencido de llevar sus películas a varias plataformas de streaming. De igual forma, ya puedes visitar el museo de Ghibli de forma virtual.

Vía: Entertainment Weekly