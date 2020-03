Así fue cómo Miyazaki accedió a llevar las películas de Ghibli a Netflix

Studio Ghibli es uno de los estudios de animación más reconocidos a nivel mundial, pero también es bastante escéptico de la tecnología moderna. Así que escuchar que el catálogo de películas de Hayao Miyazaki llegaría a las plataformas de streaming fue una grata sorpresa para todo el mundo. La razón detrás de esta decisión es más simple de lo que parece y todo se debe al dinero.

En una entrevista con Tokyo’s Shibuya Ward, Toshio Suzuki, productor de Studio Ghibli, reveló cómo fue que convenció a Miyazaki de llevar sus películas a HBO Max y Netflix. Al final de cuentas, la mentalidad de Suzuki es más razonable y centrada en el aspecto financiero de la compañía. Esto fue lo que comentó:

“Los cines y DVD son importantes, pero creo que la distribución también es importante. Con Netflix, estamos comenzando a ver nuevas películas en el servicio de transmisión, lo que creo que es interesante. Al mismo tiempo, están haciendo películas de proyectos que las compañías cinematográficas nunca habrían acordado antes. Eso se debe a la distribución a pedido, y creo que es algo realmente bueno”.

Sin embargo, Miyazaki es más cauteloso en cuanto a la tecnología. Pero al final del día Suzuki logró convencer al animador después de decirle cómo el acuerdo de streaming puede ayudarlos a respaldar más proyectos.

“Hayao Miyazaki está actualmente haciendo una película, pero está tomando mucho tiempo. Cuando eso sucede, es natural que también requiere mucho dinero. Le dije que esto puede cubrir los costos de producción de esa película. Cuando dije eso, dijo: ‘Bueno, entonces no hay nada que pueda hacer’”.

Aunque nada es seguro, es posible que veamos la siguiente película de Miyazaki recibir un lanzamiento internacional gracias a Netflix y HBO Max. De igual forma, Studio Ghibli se encuentra trabajando en una secuela de Whisper of the Heart, así como una cinta live action. Las películas de este estudio no es lo único disponible en servicios de streaming, ya que la música de sus largometrajes ya está disponible en Spotify.

Vía: Sora News 24