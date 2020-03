Norman Reedus está trabajando en “otras cosas” con Hideo Kojima

Hideo Kojima ya está trabajando en su siguiente proyecto, aunque por el momento se desconoce qué es exactamente. Algunos rumores apuntan a que Kojima Productions está detrás de un nuevo título de Silent Hill, y parece que Norman Reedus podría estar involucrado de alguna forma.

En el reciente episodio de Wired’s ‘Answers the Web’s Most Searched Questions’, en donde celebridades responden preguntas de ellos proporcionadas por Google, Reedus habló sobre su amistad con Hideo Kojima, y reveló que está en pláticas con Kojima para un proyecto a futuro. Lamentablemente no reveló más información. Esto fue lo que dijo:

“Así que hicimos Death Stranding, que fue un gran éxito, y estamos en conversaciones para hacer otras cosas”.

Como sabrán, antes de Death Stranding, Kojima y Reedus, junto a Guillermo del Toro y Konami, se encontraban trabajando en Silent Hills. Desafortunadamente el proyecto fue cancelado. Sin embargo, de acuerdo a varios rumores, Kojima Productions está trabajando en un nuevo título, o incluso un soft-reboot, de la serie. En dado caso que Norman Reedus por fin tenga la oportunidad de protagonizar un título de este serie de terror, sería un sueño hecho realidad para muchas personas. Aunque por el momento, todo es sólo un rumor.

Este, posiblemente, no sea el único trabajo de Konami con la serie de Silent Hill, ya que se ha anunciado que una nueva película de esta serie está en desarrollo.

Vía: Wired