¡Anuncian nueva película de Silent Hill!

Una nueva película de Silent Hill acaba de ser anunciada junto a otra de Fatal Frame. La noticia viene por parte del director Christophe Gaus, quien casualmente lo reveló en una reciente entrevista con el portal francés Allocine. De acuerdo con el director, la primera de ellas se ubicará en un pequeño pueblo americano dominado por el Puritanismo. Mientras tanto, la segunda se desenrollará en Japón con una temática enfocada en una casa embrujada.

Durante la entrevista, Gaus dijo lo siguiente:

“Tengo dos proyectos de horror con Victor Hadida. Estoy trabajando en una adaptación del videojuego Project Zero (Fatal Frame). La película se llevará a cabo en Japón. Definitivamente no quiero desviarme del entorno que tiene el videojuego sobre una casa embrujada japonesa. Y también estamos trabajando en una nueva de Silent Hill. El proyecto siempre estará anclado a esta atmósfera de un pequeño pueblo americano, destrozado por el Puritanismo. Creo que ya es hora de hacer una nueva.”

Para aquellos que no lo conocen, Christophe Gaus es un cineasta francés mejor conocido por su trabajo en la película de Silent Hill que salió en 2006, además de Beauty and The Beast en 2014 y en 2001 con Brotherhood of the Wolf. Desafortunadamente, Gaus no reveló más detalles sobre ninguno de los dos proyectos. Sabemos que una adaptación en inglés de Fatal Frame se llevaba desarrollando desde 2014, pero los datos específicos sobre el proyecto eran sumamente escasos. Por otra parte, esta es la primera vez que sabemos algo sobre un nuevo largometraje de Silent Hill.

Fuente: Allocine