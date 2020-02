Tres nuevas pistas de Camellia han llegado a Beat Saber

Cuando Beat Saber se lanzó originalmente en PlayStation VR, no tenía una selección de pistas muy extensa. Hoy en día, a través de varias actualizaciones y paquetes DLC, este juego rítmico de realidad virtual ya es mucho más denso. De hecho, el día de ayer llegaron tres nuevas canciones al juego, y lo mejor de todo, son totalmente gratis.

フリー新曲出た!?

The new update with 3 new free tracks by one & only @cametek just landed on Steam, PlayStation Store & Oculus Store!

We’re releasing:

> Exit This Earth’s Atomosphere

> GHOST

> Light It Up

*Friendly reminder: You should stretch before downloading this update. pic.twitter.com/EQdPi8rIGo

— Beat Saber (@BeatSaber) January 29, 2020