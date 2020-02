¿Kojima Productions ya trabaja en un nuevo Silent Hill?

A finales del año pasado, un nuevo rumor sugirió que Hideo Kojima y Konami podrían reconciliarse para seguir adelante con el juego cancelado de Silent Hill. Ahora, un particular tweet de Kojima Productions ha disparado los instintos de detective de los fans, pues todo parece apuntar que el estudio japonés podría anunciar la resurrección de este proyecto.

En la cuenta de Twitter en inglés del estudio, el jefe de comunicaciones, Aki Saito, publicó una foto de sí mismo, bromeando con sus seguidores de que él aún trabajaba en la compañía. Pero la manera en que lo escribió, junto con otros elementos de la imagen, han causado mucha especulación. Velo por ti mismo aquí:

Sorry to be silent everyone! I’ve been really busy lately…..I think i can say more soon about what we are going to…..#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020