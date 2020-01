Studio Ghibli ya está trabajando en su primera secuela y cinta live action

Studio Ghibli es responsable de crear historias que pueden hablarle al corazón de la juventud sin importar su idioma. Una de las películas más aclamadas de este estudio es Whisper of the Heart, la cual habla sobre el amor y la ambición de los sueños de una personas. Ahora, esta cinta animada tendrá una secuela, pero no será como lo esperas.

Por primera vez en más de 30 años, el estudio creará una secuela y será una película live action. Así es, de acuerdo con Rocket News 24, Studio Ghibli está en proceso de crear Whisper of the Heart 2 con personas reales en los papeles principales. Por el momento no hay mucha información, pero sabemos que la protagonista Shizuku será interpretada por Nana Seino, mientras que Tori Matsuzaka le dará vida a Seiji.

La secuela tendrá lugar diez años después de los sucesos de Whisper of the Heart y sigue a los personajes durante la edad adulta. Los informes sugieren que la pareja está en un mal momento cuando comienza esta cinta. Shizuku ha renunciado a su sueño de ser autora y, en cambio, trabaja en una editorial de literatura infantil. Seiji está trabajando en el extranjero para convertirse en un fabricante profesional de violines. Pero cuando la pareja se aleja demasiado, es Shizuku quien lucha para reavivar su romance.

Hablando de Studio Ghibli, este estudio tiene planeado dos proyectos para 2020. De igual forma, ya pueden disfrutar de estas películas en algunas plataformas de streaming.

Vía: Rocket News 24