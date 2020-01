Studio Ghibli ya se encuentra trabajando en dos nuevas películas

Últimamente Studio Ghibli ha dado mucho de que hablar, pues recientemente se confirmó que su biblioteca de películas sería lanzada digitalmente, además de que podríamos encontrarlas en el próximo servicio de streaming HBO Max. Ahora, aunque el equipo no ha lanzado una cinta desde hace un par de años con When Marnie Was There siendo la última, parece ser que 2020 será un gran año para la compañía pues acaban de anunciar que dos películas ya se encuentran en producción.

IGN compartió la noticia sobre estas dos futuras producciones que llegarán de parte de este estudio de animación, y una de ellas incluso contará con el regreso de Hayao Miyazaki después de haber anunciado que se estaría retirando de la industria.

¿Estás emocionado por el regreso de Miyazaki? Déjanos saber en los comentarios.

Fuente: IGN