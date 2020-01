Actor de San Andreas desmiente rumores sobre GTA VI

Los rumores sobre Grand Theft Auto VI parecen no tener fin. Los más recientes aseguraban que CJ, protagonista de San Andreas, aparecía en cierta forma dentro de esta próxima entrega. Fuera esto cierto o no, los fans no deberían esperar que Chris Bellard, actor que presta su voz al personaje, regrese para esta interpretación.

En una reciente publicación de Instagram, Bellard compartió una fotografía de artículo que mencionaba dichos rumores sobre GTA VI, escribiendo que no estaba involucrado en absoluto. Si CJ llegara a regresar, el personaje tendría que ser interpretado por alguien más. Para concluir, el actor cerró su comentario con un “Fuck Rockstar Games, period“, etiquetando a la cuenta oficial de la compañía. Está claro que las cosas no terminaron muy bien entre ambos.

En otras noticias relacionadas a la saga, recuerda que Grand Theft Auto V ya está disponible para todos los usuarios de Xbox Game Pass, así que corre a descargarlo si es que todavía no lo tienes.

Fuente: Chris Bellard