Director Creativo de Sea of Solitude ya terminó su nuevo guión

Durante E3 2018, Electronic Arts reveló uno de sus juegos originales, Sea of Solitude. Un breve adelanto nos mostró a su colorido mundo, creado por el pequeño estudio indie Jo-Mei. Un año más tarde, el título debutó en PS4, PC y Xbox One. Ahora, su equipo ya está listo para comenzar a trabajar en un nuevo proyecto y parece ser que el guión ya está listo.

Cornelia Geppert, CEO y Directora Creativa de Jo-Mei compartió el siguiente tweet:

Maybe because last days of 2019 had been so chillaxing: sport, reading, cooking, convo all NYE with best friend, i woke up this morning inspired & energetic as heck! So today i wrote the ENTIRE DRAFT of our NEXT GAME!!?What a first day of the new decade. 2020, let‘s get it on!? pic.twitter.com/sltDkT3lCT

— Cornelia Geppert (@CorneliaGeppert) January 1, 2020