¡GTA V ya está disponible en Xbox Game Pass!

Microsoft ha decidido consentir a sus fans este inicio de año, debido a que uno de los mejores juegos de la década pasada ha llegado a Xbox Game Pass. Así es, el tan aclamado Grand Theft Auto V ya se encuentra disponible para este servicio, tanto para Xbox One, como para PC.

Si eres de las pocas personas en el planeta tierra que no ha tenido la oportunidad de experimentar uno de los mejores sandbox, esta es tu oportunidad. Sin embargo, hay un factor que debes considerar. Aunque GTA V se encuentra para descargar mediante Xbox Game Pass, será necesario contar con una cuenta de Xbox LIVE Gold, o Xbox Game Pass Ultimate, para tener acceso al contenido online.

