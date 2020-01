Una secuela de Star Wars Rebels podría estar en desarrollo

Disney+ es la plataforma perfecta para experimentar con nuevas e interesantes historias para las propiedades de Disney, Lucasfilm y Marvel, The Mandalorian es una prueba de esto. Sin embargo, los fans de las aventuras espaciales que inició George Lucas desean ver un spin off en particular, uno centrado en Ahsoka Tano y Sabine Wren.

Al final de Star Wars Rebels, el protagonista de la serie animada, Ezra, se sacrifica para salvar a su planeta del Imperio, sin embargo, sus amigos no creen que esté muerto y Ahsoka y Sabine deciden ir a buscarlo. De acuerdo con un reporte, Dave Filoni, productor de series como Clone Wars, Rebels y The Mandalorian, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, el cual puede estar relacionado con estos personajes. Aunque desea contar historias sobre estas heroínas, cree que esto será bastante difícil.

“Eso seria dificil. Eso sería, para ser honesto. Eso sería muy difícil para mí en este momento, solo porque he sido parte de esto por mucho tiempo. Desde, especialmente, el comienzo de Ahsoka. No puedo imaginar no estar involucrado de alguna manera con lo que le sucedería. O Sabine, para el caso. Siento la responsabilidad de saber y comenzar a descubrir cuál es esa historia porque los fanáticos parecen realmente interesados ​​en ella, ya que estoy interesado en ella. Si realmente sucede, aún no lo sé , pero todavía lo pienso de todos modos. Pienso en todo tipo de historias, y algunas de ellas suceden y encuentran su camino en un lanzamiento, y otras no Creo que es importante conocer la historia. Especialmente porque hay otros creativos y otras personas que me harán preguntas, igual que tú. ‘Guau. Bueno, ¿qué pasó allí? Y eso me gusta saber, y soy un poco protector con ciertos grupos de personajes. Así que me siento responsable de saber: ‘Bueno, esto es lo que sucedió’”.

Todavía hay mucho espacio para ver el destino de estos personajes. Siempre puede existir una novela, juego o serie que revele el paradero de Ezra, Sabine, o qué sucedió con Ahsoka entre Rebels y The Rise of Skywalker.

Hablando de Star Wars, The Rise of Skywalker ha logrado recaudar más de $800 millones de dólares en la taquilla global. De igual forma, podría ser posible ver a un joven Luke Skywalker en la serie de Obi-Wan.

Vía: Comicbook