¿Un nuevo Nintendo Direct está en camino?

La propuesta del Nintendo Switch para 2019 fue bastante fuerte, especialmente al cerrar el año con juegos como Pokémon Sword and Shield. Por otro lado, poco sabemos de lo que nos espera para 2020. Con la excepción de Animal Crossing: New Horizons y Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, no hay grandes lanzamiento anunciados para los primeros meses de la nueva década. Sin embargo, parece que esto está a punto de cambiar.

Los rumores de un nuevo Nintendo Direct han comenzado. Gracias a la filtración de una lista de GameStop, la cual señala 12 juegos de Nintendo sin anunciar, la gente ha comenzado a especular sobre una nueva presentación digital de la Gran N en donde se revelen algunos de los planes que tienen para los primeros meses de 2020.

La filtración de GameStop también menciona a juegos como Tokyo Mirage Sessions #FE Encore y Warriors Orochi 4 Ultimate, lo cual le da un mayor grado de credibilidad. Con la excepción de 2016, la compañía japonesa ha realizado algún tipo de Nintendo Direct cada enero o febrero desde 2013. Sin embargo, en esta ocasión, Nintendo no ha mencionado algo al respecto.

GameStop system doing it’s usual pre-direct new SKU listings ?. We starting 2020 strong ?~ pic.twitter.com/CA2whpU0l7 — FADEL – Master Of Hype (@YuYuKamii) January 1, 2020

Hablando de Nintendo, un analista del medio menciona que a mediados de este año podríamos ver la llegada del Switch Pro al mercado. De igual forma, un nuevo teaser de Animal Crossing: New Horizons se ha liberado y pueden verlo aquí.

Vía: @YuYuKami