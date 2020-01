Aquí el nuevo teaser para Animal Crossing: New Horizons

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Animal Crossing nos ha compartido un nuevo y breve adelanto sobre la anticipada exclusiva del Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons, y aquí lo puedes ver.

Tom Nook gave us a sneak peek of his Deserted Island Getaway Package today. It was SO exciting! ? ? pic.twitter.com/V6XSJ2eCAd

— Isabelle (@animalcrossing) January 2, 2020