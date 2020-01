WandaVision llegará a Disney+ antes de lo planeado

Después del éxito de The Mandalorian, Disney tiene la suficiente confianza en sus series de Disney+, que ha adelantado el estreno de WandaVision. Originalmente esta entrega de la cuarta fase del MCU llegaría hasta algún punto de 2021, pero gracias a un nuevo promo de la plataforma de streaming, se ha revelado que esta serie estará a nuestra disposición durante 2020.

Poco se sabe en realidad de esta serie, sólo que estará protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, como Scarlet Witch y Vision respectivamente, y se llevará a cabo después de los eventos de Avengers: Endgame. De acuerdo con Screen Rant, WandaVision es 50% una sitcom clásica y 50% un espectáculo de Marvel.

Esta será la segunda serie del MCU durante el 2020, siendo The Falcon and the Winter Soldier la otra parte de esta introducción a la cuarta fase. WandaVision también incluirá apariciones de Darcy Lewis y Kat Dennings de Thor y Thor: Dark World, y Jimmy Woo y Randall Park de Ant-Man and the Wasp. De igual forma, los eventos de WandaVision estarán relacionados con la participación de Scarlett Witch en Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Vía: Disney+