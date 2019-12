Doctor Strange 2 introducirá nuevos e inesperados personajes al MCU

Después del éxito comercial y crítico que fue Avengers: Endgame, Marvel se está preparando para experimentar un poco con el MCU durante su cuarta fase. Una de las películas en donde se espera que veamos la introducción de nuevos personajes, es Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Kevin Feige, arquitecto del MCU, previamente había mencionado que la siguiente película de Doctor Strange sería la primera incursión del estudio en el género del horror. Ahora, durante una plática en la New York Film Academy, el jefe de Marvel Studios reveló que nuevos e inesperados personajes serán introducidos durante esta cinta.

“A veces eliges el título de héroe, el personaje principal o el equipo principal que quieres llevar a la pantalla y muchas veces cuando estás haciendo y desarrollando la película, te estás preguntando ‘¿Quién entrará?’ y ‘¿Quién encajará en eso?’ La próxima película de Doctor Strange, por ejemplo, presenta algunos personajes nuevos de MCU que harán su debut en esa película que no esperarás o no adivinarás quién es, pero encontramos una manera genial de hacerlo funcionar porque queremos para hacer un tipo particular de película allí y había un personaje con el que siempre quisimos hacer algo con quien encajaría muy bien allí”.

Es difícil predecir qué podemos esperar, considerando que Disney ya tiene acceso a los X-Men y los 4 Fantásticos, sería interesante ver a alguno de estos héroes en el MCU. De igual forma, candidatos más reales podrían ser Els Bloodstone, o incluso Blade.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el próximo 7 de mayo de 2021.

Hablando del MCU, rumores apuntan a que el Spider-Man de Tom Holland podría aparecer en Venom 2. De igual forma, otro rumor menciona que Disney está en pláticas con Hugh Jackman para que el actor australiano re interprete a Wolverine.

Vía: New York Film Academy