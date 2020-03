La música de Studio Ghibli por fin ha llegado a Spotify

A pesar de que el pasado Studio Ghibli había dejado en claro que no deseaban llevar sus obras a las plataformas de streaming, con el paso del tiempo, esta mentalidad cambió, y ahora es posible disfrutar de gran parte del catálogo de este estudio de animación japonés en Netflix. Y ahora es momento de disfrutar de un aspecto más sutil, la música, la cual por fin ha llegado a Spotify.

De esta forma, 693 canción de las películas de Studio Ghibli han llegado a Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Play Music y YouTube Music. El estudio cedió las bandas sonoras de casi todas sus películas, con excepción de La Tumba de las Luciérnagas, por el rechazo de los derechos de autor. La música que enamoró a todos los fanáticos fue recopilada en 38 álbumes, y para celebrar, Spotify ha creado una playlist especial.

Los primeros 23 soundtracks forman parte de la música de anime que Studio Ghibli utilizó para darle vida a sus cintas, y son los siguientes:

-Nausicaä of the Valley of the Wind Soundtrack-To the Far-off Land

-Castle in the Sky Laputa Soundtrack-Mystery of the Levistone

-My Neighbor Totoro Soundtrack Collection

-Kiki’s Delivery Service Soundtrack Collection

-Only Yesterday Original Soundtrack

-Porco Rosso Soundtrack

-Ocean Waves Soundtrack

-Pom Poko Soundtrack

-Whisper of the Heart Soundtrack

-Princess Mononoke Soundtrack

-My Neighbors the Yamadas Original Full Soundtrack

-Spirited Away Soundtrack

-The Cat Returns Soundtrack

-Ghiblies Episode 2 Soundtrack

-Howl’s Moving Castle Soundtrack

-Tales from Earthsea Soundtrack

-Ponyo Soundtrack

-Arrietty Soundtrack

-From Up on Poppy Hill Soundtrack

-The Wind Rises Soundtrack

-The Tale of the Princess Kaguya Soundtrack

-When Marnie Was There Soundtrack

-The Red Turtle Soundtrack

El resto de la colección está conformada de 14 álbumes bajo el logo de Image Albums, los cuales están compuestos de canciones inspiradas por las obras de Ghibli. Por último, se integró una colección doble de canciones titulado Studio Ghibli Songs-Expanded Edition, la cual incluye canciones vocales:

-Nausicaä of the Valley of the Wind Soundtrack-Bird People

-Castle in the Sky Laputa-The Girl Who Fell From the Sky

-My Neighbor Totoro Image Song Collection

-Kiki’s Delivery Service Image Album

-Only Yesterday Image Album

-Porco Rosso Image Album

-Pom Poko Image Album

-Whisper of the Heart Image Album

-Princess Mononoke Image Album

-Spirited Away Image Album

-Image Symphonic Suite Howl’s Moving Castle Soundtrack

-Ponyo Image Album

-From Up on Poppy Hill Image Album-Piano Sketch Collection

-The Tale of the Princess Kaguya Soundtrack-Songs for Female Chorus Trio

-Studio Ghibli Songs-Expanded Edition

En temas del mundo del anime, Netflix ha logrado un acuerdo con varios mangakas, como CLAMP, para trabajar en nuevos proyectos para la plataforma de streaming. De igual forma, la producción de Evangelion 3.0 + 1.0 por fin ha concluido.

Vía: Spotify