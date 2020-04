Es oficial, habrá un Xbox One X edición especial de Cyberpunk 2077

Recientemente les comentamos sobre la filtración de un control de Xbox One edición especial de Cyberpunk 2077. Bueno, el día de hoy Xbox ha revelado que, no sólo este control es toda una realidad, sino que un Xbox One X edición especial del juego de CD Projekt Red estará disponible a partir de junio 2020.

Esta consola edición especial brilla en la oscuridad, cuenta con grabados láser, luz led y paneles personalizados basados en Cyberpunk 2077. De igual forma, el diseño de este mando inalámbrico es de dos colores y está inspirado en en el “personaje cyberpunk de culto Johnny Silverhand”, que en el título estará interpretado por Keanu Reeves.

Esta consola será de 1 TB y vendrá acompañado del control de Cyberpunk 2077.Por el momento no se sabe exactamente cuándo estará disponible esta consola, sólo contamos con una venta de lanzamiento de junio 2020. Puedes conocer más sobre el control edición especial aquí. De igual forma, The Coalition ha donado 200 Xbox One X para niños en hospitales.

Vía: Xbox