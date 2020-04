The Coalition dona 200 Xbox One X a niños hospitalizados

La caridad Gamers Outreach, que “provee recreación a niños en hospitales a través del poder de los videojuegos y su comunidad”, ha anunciado que The Coalition, desarrolladores de Gears of War, donaron 200 Xbox One X a niños hospitalizados.

En una publicación del blog, la caridad declaró que las consolas serán adaptadas como Gamers Outreach Karts, que son unos quioscos portátiles de videojuegos equipados con un monitor, controles y juegos. La caridad afirma que esta donación podría “ayudar a facilitar hasta 580 mil sesiones de juego para niños cada año.”

Over the last week, we’ve received more requests from hospitals seeking GO Karts than any in our history. ?

Thankfully @CoalitionGears is here to support w/ a donation of 200 @Xbox One X consoles! ?

Providing hospitalized kids with access to play ?: https://t.co/Dfg3IHUMdf pic.twitter.com/xLQ3Hw0KDQ

— Gamers Outreach (@GamersOutreach) April 15, 2020