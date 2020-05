Rifarán un Xbox One X de Cyberpunk 2077, y los mexicanos pueden participar

El Xbox One X de Cyberpunk 2077 es una de las consolas más codiciadas para este verano. Sin embargo, conseguir una de estas piezas de colección no será una tarea fácil, especialmente considerando que la producción de unidades será limitada. Afortunadamente, Xbox regalará una de estas consolas, y tú puedes ser el afortunado ganador.

Recientemente el Twitter de Xbox reveló que regalará un Xbox One X de Cyberpunk 2077 a un afortunado. Esta rifa estará disponible sólo en Canadá, Estados Unidos y México. Lo único que necesitas hacer es ir a este tweet y compartirlo usando #Cyberpunk2077Sweepstakes, y listo.

Own a rare piece of Night City! RT with the tag #Cyberpunk2077Sweepstakes for a chance to win the Limited Edition @CyberpunkGame console. US/CA/MX Only | 18+ | End 06/01/20 | Rules: https://t.co/72hgPXv0Xv pic.twitter.com/b2se5d4ric — Xbox (@Xbox) May 25, 2020

Es importante mencionar que para poder participar también es necesario que sigas a la cuenta oficial de Xbox en Twitter. Asimismo, sólo puedes entrar una vez al concurso y está prohíbo el uso de dispositivos automatizados para participar. De igual forma, tienes que ser mayor de 18 años para poder ser acreedor de este especial regalo.

Así que si cumples con todos los requisitos, no lo dudes, participa en este concurso, con un poco de suerte tal vez seas propietario de este increible Xbox One X edición especial de Cyberpunk 2077. La rifa organizada por Microsoft comenzó hoy y terminará el 1 de junio a las 1:59 AM, hora de la Ciudad de México.

Cyberpunk 2077 estará disponible el próximo 17 de septiembre de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC. En temas relacionados, Microsoft Japón ha revelado que esta consola estará a la venta en junio, y aquí te decimos todo lo que incluye. De igual forma, aquí te decimos cuál fue el proceso de creación de esta pieza de colección.

Vía: Xbox