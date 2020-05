Ésto es lo que incluirá el Xbox One X edición especial de Cyberpunk 2077

El Xbox One X de Cyberpunk 2077 sigue sin tener una fecha de lanzamiento específica en occidente. Sin embargo, de acuerdo con Microsoft Japón, esta edición especial llegará al país del Sol Naciente el próximo 8 de junio de 2020, tendrá un precio de ¥39,980 yenes, o alrededor de $8,400 pesos, y aquí te decimos todo lo que incluirá la consola.

Este paquete incluye un Xbox One X con un diseño especial basado en el siguiente juego de CD Projekt Red, así como el control inspirado en el personaje Johnny Silverhand, un código de descarga para disfrutar de Cyberpunk 2077 una vez que salga al mercado, contenido adicional para este título, y una membresía de Xbox Live Gold por un mes. Los detalles relacionados al contenido adicional se revelarán en una fecha posterior.

Cabe señalar que la versión de Cyberpunk 2077 que estará disponible en este Xbox One X contará con Digital Direct, el cual nos da la oportunidad de disfrutar de este juego sin la necesidad de usar el código de descarga, siempre y cuando estemos conectados a internet.

Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento de este Xbox One X para occidente, pero no sería descabellado pensar que el mismo 8 de junio esté disponible esta consola en nuestra región. Sin duda alguna, es un alivio ver que el precio final de esta pieza de colección no será tan alto como originalmente se creía. De igual forma, aquí te decimos cuál fue el proceso de creación de este hardware.

Cyberpunk 2077 estará disponible el próximo 17 de septiembre de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC.

Vía: Famitsu