No, el Xbox One X de Cyberpunk 2077 no costará $1,999 dólares

El día de ayer el Xbox One X edición especial de Cyberpunk 2077 dio mucho de qué hablar. Sin previo aviso, la página de Microsoft reveló el precio de esta consola, y todo el mundo quedó impactado, debido a que el costo era de $1,999 dólares, o $35 mil pesos. Afortunadamente, un representante de Xbox ha comentado que todo esto es sólo un error.

Josh Steins, encargado del marketing social de accesorios y consolas de Microsoft, respondió un par de tweets en donde afirma que el precio de $1,999 dólares es sólo un error, y afirma que el siguiente mes tendremos más información sobre esta consola.

Not correct at all, stay tuned in June for all the details!

— Stein (@steinekin) May 21, 2020