Compañías legendarias que se extinguieron por decisiones no acertadas

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

La industria de los videojuegos ha visto nacer a un gran número de desarrolladores y aunque existen algunos con varias décadas en el mercado, otros no han corrido con la misma suerte, pero sí fueron capaces de dejar un legado en múltiples plataformas que los gamers difícilmente olvidaremos. Con el paso de los años, el enfoque de las estrategias comerciales ha estado encaminado a generar beneficios económicos, sin importar que desaparezcan estudios que revolucionaron el entretenimiento. En esta entrega viajaremos al pasado para recapitular cuáles son algunas de las firmas extintas que hemos extrañado en más de alguna ocasión.

Midway (1958-2010)

Comenzó su andadura comercial desarrollando parques de entretenimiento, pero en los años setenta decidió incursionar en el mundo de los videojuegos. Fue un publisher que sirvió como referente en las primeras generaciones de consolas y dejó en su legado juegos que han marcado un lugar en la historia como: Space Invaders, Defender, Gauntlet, Rampage, Mortal Kombat y NBA Jam. Durante la primera década del año 2009, Midway comenzó a padecer problemas de liquidez financiera y terminó declarándose en bancarrota. Para fortuna de los consumidores, las licencias de las franquicias más icónicas quedaron en manos de otras compañías que nos han brindado grandes experiencias, como es el caso de las últimas entregas de Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11.

Hudson (1973 – 2011)

Al escuchar este nombre, nos viene a la cabeza los juegos de Bomberman o Adventure Island. Hudson también se encargó de crear las primeras ocho entregas de Mario Party. A pesar de tener un robusto catálogo de productos, tal empresa comenzó a experimentar severas dificultades económicas y decidió empezar a cotizar en bolsa para obtener liquidez. Konami se convirtió en el principal accionista hasta tomar el control absoluto. Para mala suerte de los fans, Konami ya había reformulado su estrategia comercial (no solamente centrada en videojuegos) y decidió liquidar la filiar de Hudson hace nueve años.

LucasArts (1982 – 2012)

El estudio fundado por George Lucas lanzó múltiples juegos de Indiana Jones y Star Wars, entre los que figura Star Wars: The Old Republic, uno de los desarrollos más caros de la historia con un costo que ascendió a 200 millones de dólares. Con el paso del tiempo, las ideas se fueron agotando en el equipo creativo y la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, terminó acelerando su cierre. En el tintero se quedaron producciones que estaban muy próximas a terminarse, como Star Wars: First Assault y Star Wars 1313.

Acclaim Entertainment (1987 – 2004)

La industria de los videojuegos sería inconcebible sin la presencia de esta empresa, ya que publicó una gran cantidad de títulos como Burnout, Turok y Dave Mirra Freestyle BMX, además de una amplia variedad de juegos deportivos. A pesar de su larga trayectoria, no logró adaptarse a las tendencias de mercado y a los nuevos requerimientos que demandaban los consumidores, provocando una drástica caída en sus ventas, lo que obligó a la junta directiva a tomar la decisión de declararse en bancarrota en 2004.

Core Design (1988 – 2006)

Es difícil olvidar la primera ocasión que jugamos Tomb Raider en PlayStation o Sega Saturn, el cual en poco tiempo se convirtió en un referente de los 32 bits. Core Design también estuvo a cargo de títulos de esta franquicia para Game Boy Advance, además de la saga Fighting Force. El intento de explotar al máximo las aventuras de Lara Croft, terminó dando resultados decrecientes, toda vez que el lanzamiento de Tomb Raider: The Angel of Darkness fue muy mal recibido por la prensa y terminó con la buena fama que alguna vez caracterizó a este estudio, siendo adquirido por Rebellion en 2006.

Bizarre Creations (1988 – 2011)

Este estudio era experto en crear juegos de carreras arcade como Project Gotham Racing, representando un estandarte en el catálogo de Xbox y Xbox 360. De igual modo, alcanzó un notable reconocimiento con el shooter Geometry Wars que en pocos meses se convirtió en uno de los productos más vendidos del servicio Xbox Live Arcade. Para 2007, Activision compró Bizarre Creations y los resultados comerciales no fueron los esperados, influyendo en gran medida la pobre recepción y escasas ventas que tuvo Blur, un gran título de frenética conducción. Activision puso en venta a este desarrollador a finales de 2010 pero al no haber encontrado un buen postor, decidió cerrar definitivamente sus puertas.

THQ (1989 – 2012)

Su nombre era el acrónimo de Toy HeadQuarters y tuvo grandes licencias en su catálogo como franquicias de Disney, DreamWorks, Pixar y Nickelodeon. La saga Darksiders y juegos de lucha libre como WWF Smackdown y WWE Wrestlemania, dieron un sinfín de horas de diversión a los consumidores que compraban cada entrega anual. Con el paso del tiempo, la popularidad de los productos de THQ se fue apagando y terminó declarándose en bancarrota por un pasivo de 50 millones de dólares. En 2014 Nordic Interactive adquirió algunas de las propiedades intelectuales más rentables y se da el nacimiento de Nordic Games THQ.

Silicon Knights (1992 – 2014)

El desarrollador canadiense alcanzó la fama con títulos como Blood Omen: Legacy of Kain y Eternal Darkness: Sanity’s Requiem para PlayStation y Nintendo GameCube, respectivamente. También se encargó de hacer el remake de Metal Gear Solid Twin Snakes. Para 2008, lanzaban Too Human en sociedad con Microsoft, pero el juego no fue bien acogido por la crítica y las ventas resultaron ser decepcionantes. La extinción de Silicon Knights se suscitó cuando perdió una demanda contra Epic donde la primera argumentaba que el motor Unreal Engine 3 no tenía todas las funcionalidades prometidas. La corte determinó que Silicon Knights había usado esa herramienta tecnológica sin permiso y le impuso una multa cercana a 5 millones de dólares.

Lionhead Studios (1996 – 2006)

La compañía fundada por Peter Molyneux, se encargó del desarrollo de las series de Fable en exclusiva para Xbox y Xbox 360. En 2006, Microsoft adquirió Lionhead y comenzaron a suscitarse conflictos internos entre el gigante tecnológico de Redmond y Molyneux debido a presiones para apresurar el lanzamiento de Fable III. Esta situación orilló que se produjera la salida del referido líder creativo y posteriormente se cerrara tal estudio. Los gamers seguimos esperando una eventual nueva entrega para Xbox Series X, que estaría a cargo de alguna filial de Xbox Game Studios.

Free Radical Design (1998 – 2014)

La firma inglesa es una de las más anheladas por los video jugadores, ya que ofreció la grandiosa serie de Timesplitters y desarrolló a más del 90 por ciento una tercera entrega de Star Wars Battlefront, que nunca vio la luz por decisión de LucasArts. Los problemas para Free Radical persistieron cuando lanzaron Haze, un shooter exclusivo para PlayStation 3 que no fue bien acogido por el mercado. Ante esto, la compañía se declaró en bancarrota y fue adquirida por Crytek en 2009, pero desafortunadamente se tomó la decisión de disolverla cinco años más tarde.

No cabe duda que a la industria de los videojuegos le quedan muchas páginas por escribir que estarán llenas de decisiones (acertadas y no) pero no es posible dejar a un lado las compañías que fueron un referente para forjar el entretenimiento digital del cual hoy disfrutamos. El futuro está en deuda con muchos gamers que deseamos ver de vuelta títulos que quedaron en el limbo debido al cierre de los estudios mencionados en esta columna.

