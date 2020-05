Cyberpunk 2077 tendrá una increíble película hecha por fans

Cyberpunk 2077 es uno de los videojuegos más esperados de 2020, y en un par de meses por fin llegará a nuestras manos. Afortunadamente, el trabajo de CD Projekt Red no será lo único que veremos de este mundo y sus personajes, debido a que una película hecha por fans ya está en producción, y cuenta con la bendición del estudio europeo.

How awesome is this?!

Action movie director @ViDanTran teamed up with a group of amazing cosplayers (including our friend @maul_cosplay!) to create a Cyberpunk 2077 fan film!

Check it out for yourself – they just released their first teaser (and we can't wait to see more): pic.twitter.com/IsOEkatypk

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 9, 2020