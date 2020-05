Ya puedes vestirte como Cloud, Tifa, Aerith y Barret en New Horizons

El apartado de personalización de Animal Crossing: New Horizons es impresionante. No sólo te da las herramientas necesarias para crear una buena representación tuya dentro del juego, sino que ofrece la oportunidad de crear ropa para convertirnos en nuestros personajes favoritos, eso incluye a los protagonistas de Final Fantasy VII Remake.

El usuario de Twitter The Regressor, un animador y cosplayer que ha dedicado un tiempo de su vida a Animal Crossing: New Horizons, ha diseñado algunas increíbles recreaciones de los trajes principales usados por Cloud, Barret, Tifa y Aerith en Final Fantasy VII Remake. Junto con el cabello correcto, puedes hacer un personaje que se parezca mucho a su contraparte de Final Fantasy.

The #FF7R party patterns all in one place~#AnimalCrossingNewHorizons #ACNHDesigns pic.twitter.com/Fs58bmA8Kz

— The Regressor ? (@the_regressor) May 7, 2020