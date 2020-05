Ya sabemos cuándo se llevará a cabo la presentación digital de Ubisoft

Cuando E3 2020 fue cancelado, Ubisoft fue una de las primeras compañías en confirmar que llevarían a cabo una presentación digital para mostrarle al mundo las grandes novedades que tienen en puerta. El día de hoy, la compañía francesa ha revelado que esto sucederá el próximo mes de julio.

Por medio de Twitter, Ubisoft confirmó que el 12 de julio 2020 llevarán a cabo una presentación digital conocida como Ubisoft Forward, la cual está enfocada exclusivamente en noticias exclusivas de juegos, revelaciones y más. Por el momento se desconocen más detalles, aunque la compañía promete revelar más información en el futuro.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more ? Stay tuned… #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL

— Ubisoft (@Ubisoft) May 11, 2020