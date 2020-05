Confirman la participación de Darkseid en Zack Snyder’s Justice League

El lanzamiento del Snyder Cut de Justice League ha sido una sorpresa para todo el mundo. Por el momento se desconoce qué tipo de material nuevo se encuentra en esta versión de la película, pero algo es más que seguro, Darkseid estará presenta en esta edición, debido a que se ha confirmado quién fue la persona que interpretó este papel.

Recientemente, Ray Porter, a quien podrás reconocer por su trabajo en Justified y Argo, reveló que él interpretó al icónico villano de DC durante la versión de Justice League de Zack Snyder. Esto fue lo que comentó en Twitter:

That said, and because I’ve been given permission…

Hi, I’m Ray. I played Darkseid in Zack Snyder’s “Justice League”.

There. It’s out now.

— Ray Porter (@Ray__Porter) May 22, 2020