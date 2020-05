Rumor: Ben Affleck regresará como Batman en una miniserie para HBO Max

La semana pasada, Zack Snyder tomó al mundo por sorpresa al anunciar que Warner Bros. y HBO Max habían permitido al director seguir adelante con el Snyder Cut de Justice League, que se estrenará el siguiente año exclusivamente en esta plataforma de streaming. Sin embargo, parece que las cosas no se detendrán ahí, puesto que un nuevo rumor sugiere el regreso de Ben Affleck como el Caballero de la Noche.

Fuentes cercanas al portal TheCultureNerd aseguran que AT&T y WarnerMedia están buscando devolverle el papel de Batman a Affleck, pero únicamente en la pantalla chica. Aparentemente, ambas compañías quieren que Affleck retome el guión original de The Batman, y lo adapte para una serie exclusiva de HBO Max, ya que por su parte, Robert Pattinson seguirá siendo el murciélago en el cine.

Durante estos días, la cuenta oficial de AT&T en Twitter ha estado contestando a los fans con unas cuantas imágenes que refuerzan este rumor, aunque también podrían tratarse de algo referente al Snyder Cut:

Who knows what the future holds? Who knows who will answer the call? 🦇 pic.twitter.com/F7ZEw7agjn

