Surgen imágenes inéditas de Scott Pilgrim vs The World: The Game

Scott Pilgrim vs The World: The Game nos ha dado mucho de qué hablar últimamente. Tras el anuncio de un re-lanzamiento de la adaptación de Edward Wright en los cines por el décimo aniversario de la cinta, las pláticas para llevar el juego de Ubisoft a consolas actuales no se han detenido en la comunidad. Ahora, uno de los artistas originales del juego se suma a la conversación y ha compartido arte inédito de Scott Pilgrim vs The World: The Game.

Jonathan Kim, artista de personajes de este juego, recientemente publicó en Twitter una serie de imágenes inéditas en donde podemos ver algunos modelos muy parecidos a los de la obra original de Bryan Lee O’Malley, así como arte conceptual. De igual forma, nos comparte su Tumblr, en donde más material se encuentra archivado. Kim es actualmente un animador senior en Lab Zero Games y también ha realizado trabajos de animación en Indivisible y Skullgirls.

RE: Scott Pilgrim game talk, I have a bunch of concept & production art I made for the game over on my old tumblr here: https://t.co/yT3kLmwtdE

I need to update it with more production material before I lose it all 🤔 pic.twitter.com/yUf9NIPrls

— Persona 😎 (@personasama) May 21, 2020