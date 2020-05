Un re-lanzamiento de Scott Pilgrim vs The World: The Game puede ser una realidad

El día de ayer se llevó a cabo una fiesta virtual organizada por Los Óscars, en donde Edward Wright, director de Scott Pilgrim vs The World, y Bryan Lee O’Malley, creador de este cómic, estuvieron presentes. Fue aquí en donde se reveló que la película tendría un re-lanzamiento en cines, pero esto no es todo, ya que con un simple tweet, O’Malley y Ubisoft le han dado un rayo de esperanza a todos los que esperamos ver Scott Pilgrim vs The World: The Game en consolas de actual generación.

Durante la fiesta virtual, O’Malley le mandó un tweet a Ubisoft pidiendo el re-lanzamiento de este amado beat’em up, a lo que la compañía francesa respondió con un emoji “pensando”. Aunque esto no confirma que veremos Scott Pilgrim vs The World: The Game en PS4, Xbox One, PC y Switch, es el primer signo de vida para este juego desde que el título fue deslistado de las tiendas virtuales de Xbox 360 y PS3 en 2014.

Scott Pilgrim vs The World: The Game es considerado uno, o incluso el mejor beat’em up en la historia, esto debido a su espectacular gameplay, impecable estilo visual, y asombroso soundtrack. Sin embargo, al no contar con una versión física, la única forma de disfrutar de este juego en pleno 2020 es comprando un PS3 o Xbox 360 que ya tengan instalado el juego, algo que probablemente no sea muy sencillo y barato.

Por el momento se desconoce si veremos Scott Pilgrim vs The World: The Game en plataformas modernas, aunque con un re-lanzamineto de la película en los cines, y pláticas de una reunión de los actores, el décimo aniversario de Scott Pilgrim vs The World parece ser el momento perfecto para que una nueva generación logre experimentar este beat’em up.

Vía: Ubisoft