Scott Pilgrim vs The World será re-lanzada en los cines

2020 marca el décimo aniversario de Scott Pilgrim vs The World. Esta adaptación del cómic del mismo nombre se ha ganado el corazón de miles de fans alrededor del mundo, gracias a las increíbles actuaciones, chistes que aún se sienten frescos, y una asombrosa dirección por parte de Edward Wright. Si nunca tuviste la oportunidad de disfrutar de esta cinta en la pantalla grande, entonces estás de suerte, debido a que un re-lanzamiento en cines sucederá en el futuro.

Durante una fiesta virtual organizada por Los Óscars, el director y co-guionista de Scott Pilgrim, insinuó que la película se volverá a estrenar en los cines en algún momento, como parte de una asociación con Dolby Cinema. Esto fue lo que comentó Wright en Twitter:

If you thought watching Scott Pilgrim from home was great, wait until it's back @DolbyCinema, only in theatres! #DolbyVision #DolbyAtmos #ScottPilgrim #WatchWithTheAcademy

