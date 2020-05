Take-Two planea lanzar 93 juegos en los próximo años

Take-Two Interactive, la empresa matriz para desarrolladores de videojuegos como Rockstar y 2K Games, ha liberado su informe financiero respecto al último cuarto del año fiscal 2020. Entre las grandes novedades que revelaron, fueron sus planes a futuro. A pesar de que en 2021 no tienen grandes proyectos en puerta, tienen planeado lanzar 93 juegos comenzado en el alo fiscal de 2022.

Si bien la compañía dijo específicamente que el próximo año fiscal, que finaliza en marzo de 2021, será “ligero” en términos de nuevos juegos, la compañía está planeando una ola masiva de títulos a partir del año fiscal 2022. De acuerdo con Daniel Ahmad, analista en Nikko Partners, de los 93 nuevos juegos, 63 serán experiencias AAA, 17 proyectos contarán con un nivel de producción medio, y 12 juegos son casuales o arcades. De igual forma, 46 serán nuevas propiedades, contaremos con 21 juegos para dispositivos móviles, y en total 26 serán free-to-play.

Take Two says it has 93 titles planned for release in the next 5 years.

63 are core experiences

17 are mid core games

13 are casual / arcade

47 existing franchises

46 are new IP

21 are mobile

67 are paid games

26 are F2P

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 20, 2020