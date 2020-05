GTA V ha superado las 130 millones de unidades vendidas

A pesar de que han pasado casi siete años desde el lanzamiento de Grand Theft Auto V, el juego de Rockstar sigue vendiéndose como si fuera pan caliente. Durante el reciente informe financiero de Take-Two, se ha revelado que este título alcanzó las 130 millones de copias distribuidas.

La última vez que se proporcionaron datos similares, fue al cierre del tercer cuarto del año fiscal de 2020, en donde Take-Two mencionó que GTA V había alcanzado 120 millones de copias distribuidas. De esta forma, en sólo tres meses el juego vendió 10 millones de unidades más. Cabe señalar que este increíble número no toma en cuenta la reciente promoción de la Epic Games Store.

Aunque el gran número de GTA V es impresionante, este no fue el único éxito de Take-Two, debido a que la compañía informó que Red Dead Redemption 2 ya superó las 31 millones de unidades vendidas. Por otro lado, Borderlands 3 ha logrado distribuir 10 millones de copias. Por su parte, The Outer World ha superada las 2.5 millones de unidades.

NBA 2K20 alcanzó las 12 millones de unidades, lo que representa un crecimiento del 33% en comparación a NBA 2K19, la entrega del año pasado. Por último, Mafia III ha vendido 7 millones de copias hasta ahora. Todo ello ha permitido que la facturación total de Take-Two del último ejercicio se sitúe en 3.089 millones de dólares; un incremento del 16% respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

