¿Marvel’s Spider-Man será el otro juego de PS Plus para junio?

Está circulando un rumor que dice que Marvel’s Spider-Man será un juego de PlayStation Plus para junio de 2020. Aunque es imposible decir que definitivamente esto no sucederá, lo mejor es no hacerte de muchas esperanzas. Sí, Sony ha agregado muy buenos juegos al servicio últimamente, pero este rumor está basado en un error de la PlayStation Store que ya hemos visto antes.

Por medio de Reddit, el usuario u/TheBabyDM compartió una fotografía donde se puede ver a Marvel’s Spider-Man listado como un juego gratuito de PS Plus. En la sección de comentarios, varios otros usuarios aseguran que este mismo mensaje también les aparece a ellos, pero como mencionaba anteriormente, este error visual ya ha sucedido anteriormente.

Sony ha confirmado que Call of Duty: WWII será uno de los juegos que formará parte de la alineación de juegos gratuitos de PS Plus para el siguiente mes, pero todavía no han anunciado oficialmente los demás.

Fuente: u/TheBabyDM