Call of Duty: WWII se une a PlayStation Plus para junio de 2020

Nos encontramos en los últimos días de mayo, lo que significa que los juegos de PS Plus para junio de 2020 serán revelados durante esta semana. El día de hoy, PlayStation nos ha sorprendido con el anuncio de que Call of Duty: WWII se unirá a este servicio como parte de los dos títulos disponibles para el siguiente mes. Pero esto no es todo, ya que podrás descargar esta experiencia a partir del día de mañana.

Así es, de manera imprevista, a partir de mañana, 26 de mayo, podrás descargar Call of Duty: WWII completamente gratis en tu PlayStation 4, siempre y cuando cuentes con una cuenta de PS+. Sin duda alguna, esta es una sorpresa, especialmente considerando que los juegos de este servicio normalmente se encuentran disponibles hasta la primera semana de cada mes, y no antes.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.

We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq

— PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020