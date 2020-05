The Game Awards 2020 podría llevarse a cabo de manera digital

A pesar de que muchos consideran que la situación alrededor del COVID-19 disminuya conforme avanza el año, todavía no es seguro que eventos planeado para finales de 2020 lleguen a realizarse de forma tradicional. Uno de estos es The Game Awards, el cual podría llevarse a cabo de manera completamente digital en esta ocasión.

A pesar de que desde 2014 Geoff Keighley ha organizado una premiación presencial, 2020 podría ser el primer año en donde The Game Awards se llevarían a cabo sin un evento físico. En una entrevista con VentureBeat, Keighley reveló que esta ceremonia podría verse afectada por el coronavirus, pero ya cuenta con un par de planes de contingencia.

Esto fue lo que comentó:

“Vamos a producir el espectáculo este año en diciembre. El 99% de nuestra audiencia es digital en todo el mundo. Han sido cinco mil personas reunidas en un lugar físico. Pero soy realista de que tienes que tener escenarios de respaldo”.

Por el momento no hay una confirmación oficial sobre The Game Awards. Se desconoce cuándo se llevará a cabo la premiación, y el impacto que tendrá el COVID-19 en la ceremonia. Sin embargo, Geoff Keighley ha dejado en claro que de alguna forma u otro, podremos disfrutar de The Game Awards 2020 a finales de este año.

Vía: VentureBeat