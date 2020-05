Miembros de PS Plus lanzan petición a Sony para cambiar los juegos de mayo

Los suscriptores de PlayStation Plus no han tenido una muy buena reacción con los juegos gratuitos de mayo para PlayStation 4. Una encuesta en PushSquare revela que el 78% de ellos no se siente satisfecho con la oferta actual. Como suele suceder, los usuarios más molestos han lanzado una petición a Sony para cambiar la alineación mensual, y al momento de redactar esta nota ya están en casi los 30 mil votos.

La petición, dirigida directamente al jefe de PlayStation, Jim Ryan, describe a la alineación como “estupefacta”. Te compartimos un extracto de la descripción:

“Por favor únete a nosotros y hacer un cambio. Hazlo por el Servicio Nacional de Salud, hazlo por el sufrimiento en la aislación. ¡Hazlo por los gamers!”

Suena como una broma, pero desafortunadamente van en serio:

“Entonces te aplaudiremos Jim Ryan. Hasta entonces permaneceremos tristes, abandonados y despreciados, encerrados en una cuerentena de pesadilla simplemente cosechando maíz.”

Anteriormente, Sony sí ha hecho cambios en la alineación de PS Plus gracias a la retroalimentación de los usuarios. Por ejemplo, el año pasado PES 2019 fue reemplazado a favor de Detroit: Become Human, así que será interesante ver si esta petición llega a algo, aunque es muy poco probable que no debido a que los juegos gratuitos de este mes ya están disponibles para su descarga.

