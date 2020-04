Éstos son los juegos que estarán disponibles en PS+ durante mayo 2020

El día de ayer les dimos a conocer los juegos que estarán disponibles en Xbox Games With Gold durante mayo. Ahora es el turno de Sony. Todos los usuarios de PlayStation Plus podrán descargar dos experiencias de simulación que no ofrecen una perspectiva de la ciudad y del campo a partir del próximo mes.

A partir del 5 de mayo, y hasta el 1 de junio 2020, todos los que tengan PS+ podrán descargar gratuitamente Cities: Skylines y Farming Simulator 19. Como recordatorio, tienes hasta el lunes 4 de mayo para obtener sin costo alguno Uncharted 4: A Thief’s End y DIRT Rally 2.0.

En Cities: Skylines, el aclamado simulador de construcción de ciudades de Paradox Interactive, tendrás que crear la metrópoli de tus sueños. Tienes que considerar que el ecosistema de tu ciudad no colapse, y para esto necesitas emplear todas tus estrategias para construir todo lo que tu población necesita y desea.

¿Cansado de la vida de la ciudad? Entonces Farming Simulator 19!, desarrollador GIANTS Software, es el juego para ti. En lugar de tener que supervisar una metrópoli, ahora sólo tienes que preocuparte de una pequeña granja, y los retos que esto implica.

Recuerda, podrás descargar gratuitamente Cities: Skylines y Farming Simulator 19! del 5 de mayo al 1 de junio, siempre y cuando tengas una suscripción a PlayStation Plus.

Vía: PlayStation Blog