Éstos son los cuatro juegos que llegarán a Xbox Games With Gold en mayo

Abril está llegando a su fin, así que es momento de mirar hacia el futuro y descubrir qué le depara a los usuarios de Xbox LIVE Gold durante mayo. El próximo mes, los usuarios de este servicio podrán descargar gratuitamente V-Rally 4, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, Sensible World of Soccer y Overlord II.

Como siempre, estos títulos estarán repartidos a lo largo de mayo, de los cuales dos podrán ser disfrutados por usuarios de Xbox 360, y los cuatro estarán a disposición de todos aquellos que tengan un Xbox One, esto gracias a la retrocompatibilidad.

Para comenzar, los usuarios de Xbox One podrán disfrutar de V-Rally 4 a partir del próximo 1 de mayo, y hasta el 31 del mismo mes. Domina carreteras peligrosas y condiciones hostiles mientras emprende un viaje espectacular por todos los continentes. Deja que tu adrenalina aumente tus reflejos en este legendario juego de carreras todoterreno.

Por otro lado, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr estará disponible entre el 16 de mayo y 15 de junio. Este es un juego de rol que se lleva a cabo en el universo Warhammer. En él viajarás por múltiples planetas para enfrentar a diferentes clases de enemigos.

Por último, Sensible World of Soccer estará disponible del 1 al 15 de mayo, y Overlord II del 16 de mayo al 1 de junio. Estos dos juegos se pueden disfrutar tanto en Xbox One, como en Xbox 360.

Vía: Xbox