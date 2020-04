EE.UU. revela videos explícitos de OVNIs captados por la Marina

El Área 51 de Estados Unidos siempre ha sido clasificada por los internautas como un lugar lleno de secretos, y específicamente, criaturas alienígenas. Este misterio ha causado un sinfín de teorías, algunas centradas en lo sobrenatural, mientras que otras se inclinan más hacía lo científico, pero hay algo que todas comparten, y es la idea de que definitivamente no estamos solos en este universo.

El día de ayer, el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, compartió tres videos previamente considerados como ‘clasificados’ en donde se puede observar claramente a tres objetos voladores no identificados, aka OVNIs, captados por la Marina. Chécalos por ti mismo:

Anteriormente, estos videos ya se habían filtrado, por lo que muchas personas llegaron a creer que, en efecto, se trataba de vida fuera de este planeta y que el Gobierno estaba intentando ocultar. Para aclarar cualquier tipo de malentendido entre el público, una declaración encontrada en la página oficial del Departamento de Defensa afirma que se liberó estos videos para que la gente viera lo que realmente fue grabado de fuente propia. Acá te compartimos un extracto de dicha declaración:

“Después de una profunda revisión, el departamento ha determinado que la liberación autorizada de estos desclasificados videos no revela ninguna capacidad sensible o sistema, y no incide en ninguna investigación subsecuente de incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados.”