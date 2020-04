Tendremos nuevo gameplay de Cyberpunk 2077 en junio

Si no se hubiera retrasado de su fecha original de lanzamiento el 16 de abril, ya estaríamos jugando Cyberpunk 2077. Ciertamente es desafortunado, pero CD Projekt RED necesita más tiempo para entregarnos una experiencia digna del estudio. La buena noticia es que no falta mucho para ver nuevo gameplay, pues se ha confirmado que el título estará presente en el evento digital Summer of Gaming en unas cuantas semanas.

En una publicación, IGN indica que el estudio polaco llevará Cyberpunk 2077 a su evento en junio. Aunque no sabemos exactamente qué tan presente estará, es bastante obvio que por lo menos sí tendremos nuevo gameplay. Incluso cabe la posibilidad de que nos revelen los planes para el DLC de este anticipado título.

Para aquellos que no lo saben, Summer of Gaming de IGN es un evento presentado como un reemplazo para E3 2020. Incluirá una variedad de socios y publishers como 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver digital, THQ Nordic y más.

Cyberpunk 2077 sale a la venta el 17 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Fuente: IGN