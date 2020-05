Fans ahora quieren el “Ayer’s Cut” de Suicide Squad

El día miércoles de esta semana quizá fue uno de los más importantes para los fans de DC, y tal vez de los más importantes para la industria del cine en general. Tras muchos años de peticiones, campañas, rumores y especulaciones, Warner Bros. finalmente accedió a liberar el anticipado “Snyder Cut” de Justice League en la plataforma de HBO Max. Ahora, los fans también quieren ver la “Ayer’s Cut“, una edición del director David Ayer y su película, The Suicide Squad.

Muchos creían que el movimiento #ReleaseTheSnyderCut no iba a trascender más allá de redes sociales, pero los ejecutivos de Warner escucharon y ahora finalmente se hará realidad. Poco después del estreno de The Suicide Squad, otra película de DC que también se vio envuelta en controversia debido a su mal manejo de personajes, comenzaron los rumores de que Ayer tenía una idea muy diferente a la del producto final, pero que desafortunadamente no se desarrolló por un conflicto creativo entre él y la productora.

Aprovechando el momentum del Snyder Cut, los fans de The Suicide Squad lanzaron una petición para solicitar que también se libere el Ayer’s Cut, la rumoreada edición del director David Ayer. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el propio Ayer decidiera parar un poco el tren a través de su cuenta de Twitter, donde compartió el siguiente mensaje:

It is simply not my call or my IP. I love WB – it’s always been my ‘home studio’ I fully respect and support the incredible path the DCU is taking under their stewardship. My cut of Suicide Squad may always be just a rumor. And that’s just fine. https://t.co/Prlp8bPgy4

