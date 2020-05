Siete juegos más se irán de Xbox Game Pass muy pronto

Esta semana vimos que varios juegos fueron removidos del servicio de suscripción Xbox Game Pass, y ahora de manera oficial Microsoft ha confirmado los siguientes títulos que también estarán abandonando la plataforma próximamente. Juegos críticamente aclamados como Brothers: A Tale of Two Sons, la experiencia deportiva de #IDARB y el título de carreras Hydro Thunder se encuentran entre ellos.

La tecnológica norteamericana ha confirmado que estos juegos se irán del servicio el próximo 29 de mayo, es decir, exactamente dentro de una semana al momento de redactar esta nota. La buena noticia es que, como es costumbre, podrás conseguir alguno de ellos con descuento para que lo conserves por siempre. Acá la lista completa:

1. #IDARB – Xbox One

2. Brothers: A Tale of Two Sons – Xbox One, PC

3. Hydro Thunder (Hurricane) – Xbox One, PC

4. Old Man’s Journey – Xbox One, PC

5. Opus Magnum – PC

6. Stealth Inc 2: A Game of Clones – PC

7. The King of Fighters 98 Ultimate Match – Xbox One

Fuente: Microsoft