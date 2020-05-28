Llegan los Dobles Descuentos a la PlayStation Store

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Por 0 COMENTARIOS 27/05/2020 7:46 pm

New Project (36)

Pareciera que cada semana Sony lanza nuevos descuentos en la PlayStation Store. Aunque ciertamente no es el caso, no podemos negar que el gigante japonés ha estado muy generoso con sus ofertas últimamente. Ahora, la más reciente tanda de rebajas trae Dobles Descuentos para los suscriptores de PS Plus en títulos que no deben faltar en tu colección.

La temporada fuerte de lanzamientos está por arrancar el siguiente mes con The Last of Us Part II, por lo que ahora es un buen momento para ponerte al corriente con tu backlog o de disfrutar nuevas experiencias. Si quieres adquirir unos cuantos videojuegos a un muy buen precio, entonces checa todos los descuentos disponibles en estos momentos dentro de la PlayStation Store:

JUEGOS DE PS4 DESCUENTO DESCUENTO PS PLUS
ASSASSIN’S CREED III REMASTERED 30% 60%
ASSASSIN’S CREED ORIGINS – GOLD EDITION 40% 80%
ASSASSIN’S CREED ROGUE HD 34% 68%
ASSASSIN’S CREED TRIPLE PACK: BLACK FLAG, UNITY, SYNDICATE 38% 76%
BATMAN: ARKHAM KNIGHT PREMIUM EDITION 38% 75%
BATMAN: RETURN TO ARKHAM 25% 50%
BATTLEWAKE 25% 50%
BIRTHDAYS THE BEGINNING 35% 79%
BUS SIMULATOR 25% 50%
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE GOLD EDITION 30% 60%
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE SEASON PASS 30% 60%
CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SEASON PASS 30% 60%
CALL OF DUTY: BLACK OPS III – ZOMBIES CHRONICLES EDITION 30% 60%
CALL OF DUTY: WWII – SEASON PASS 30% 60%
CALL OF DUTY: WWII – SHADOW WAR: DLC PACK 4 30% 60%
CALL OF DUTY: WWII – THE RESISTANCE: DLC PACK 1 30% 60%
CALL OF DUTY: WWII – UNITED FRONT: DLC PACK 3 30% 60%
CALL OF DUTY: WWII THE WAR MACHINE DLC PACK 2 30% 60%
CAR MECHANIC SIMULATOR 25% 50%
CARNIVAL GAMES 37% 74%
CARNIVAL GAMES VR 37% 74%
CATHERINE: FULL BODY DIGITAL DELUXE EDITION 25% 50%
CLADUN RETURNS: THIS IS SENGOKU! 35% 70%
CONAN EXILES 30% 60%
CONAN EXILES – BLOOD AND SAND PACK 18% 36%
CONAN EXILES – DEBAUCHERIES OF DERKETO PACK 18% 36%
CONAN EXILES – DELUXE EDITION 30% 60%
CONAN EXILES – JEWEL OF THE WEST PACK 18% 36%
CONAN EXILES – RIDERS OF HYBORIA PACK 18% 36%
CONAN EXILES – SEEKERS OF THE DAWN PACK 18% 36%
CONAN EXILES – THE IMPERIAL EAST PACK 18% 36%
CONAN EXILES – THE RIDDLE OF STEEL 18% 36%
CONAN EXILES – THE SAVAGE FRONTIER PACK 18% 36%
CONAN EXILES – TREASURES OF TURAN PACK 18% 36%
CREED: RISE TO GLORY 35% 70%
DEMON GAZE II 30% 60%
ELECTRONAUTS 35% 70%
EPIC DUMPSTER BEAR: DUMPSTER FIRE REDUX 40% 60%
FARMER’S DYNASTY DELUXE EDITION 25% 50%
FELIX THE REAPER 33% 50%
FOUL PLAY 40% 50%
GOD WARS FUTURE PAST 35% 50%
GRAND KINGDOM 35% 50%
GRAVEL 40% 50%
GRAVEL SPECIAL EDITION 40% 50%
HANDBALL 17 40% 50%
HATOFUL BOYFRIEND 40% 50%
HATOFUL BOYFRIEND: HOLIDAY STAR 40% 50%
HOTLINE MIAMI COLLECTION 30% 50%
KONA (VR) 40% 50%
LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM DELUXE EDITION 35% 50%
LEGO MARVEL COLLECTION 38% 75%
LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 DELUXE EDITION 38% 75%
LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS DELUXE EDITION 38% 75%
METAL MAX XENO 35% 70%
MIGHTY NO. 9 40% 80%
MONOPOLY PLUS 35% 70%
MONSTER ENERGY SUPERCROSS 3 – SEASON PASS 25% 50%
MONSTER ENERGY SUPERCROSS 3 – SPECIAL EDITION 25% 50%
MOTOGP 19 40% 80%
MXGP 2019 – THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME 35% 70%
MXGP PRO 40% 80%
MXGP3 – THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME 40% 80%
NATURAL DOCTRINE 35% 70%
NEED FOR SPEED PAYBACK 40% 80%
NO MAN’S SKY 25% 50%
NOT A HERO 40% 80%
OUTWARD 25% 50%
OVERPASS 20% 40%
PERSONA 5 30% 60%
PERSONA 5: ULTIMATE EDITION 30% 60%
PIXELJUNK NOM NOM GALAXY 35% 70%
PIXELJUNK SHOOTER ULTIMATE 35% 70%
PROTOTYPE 35% 70%
PROTOTYPE 2 35% 70%
PROTOTYPE BIOHAZARD BUNDLE 35% 70%
PSYCHO-PASS: MANDATORY HAPPINESS 30% 60%
PUYOPUYO TETRIS 20% 40%
RAW DATA VR 40% 80%
RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD: END OF ZOE 25% 50%
RESIDENT EVIL TRIPLE PACK 30% 60%
RESIDENT EVIL: DELUXE ORIGINS BUNDLE 37% 74%
RIDE 3 40% 80%
RIDE 3 – GOLD EDITION 40% 80%
SEBASTIEN LOEB RALLY EVO 40% 80%
SHENMUE III 30% 60%
SHENMUE III – DIGITAL DELUXE EDITION 30% 60%
SKYFORGE: NECROMANCER QUICKPLAY PACK 30% 60%
SKYFORGE: NEW HORIZONS – COLLECTOR’S PACK 25% 50%
SKYFORGE: OUTLAW QUICKPLAY PACK 30% 60%
SKYFORGE: REVENANT COLLECTOR’S EDITION SEASON PASS 30% 60%
SNIPER ELITE 3 SEASON PASS 40% 80%
SNIPER ELITE 3 ULTIMATE EDITION 40% 80%
SNIPER ELITE 3: SAVE CHURCHILL PART 1 – IN SHADOWS 40% 80%
SNIPER ELITE 3: SAVE CHURCHILL, PART 2 – BELLY OF THE BEAST 40% 80%
SNK 40TH ANNIVERSARY COLLECTION 25% 50%
SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION 35% 70%
SPRINT VECTOR 25% 50%
STRAFE 25% 50%
SUBJECT 13 35% 70%
TEAM SONIC RACING 25% 50%
TENNIS WORLD TOUR 40% 80%
TENNIS WORLD TOUR – LEGENDS EDITION 30% 60%
TENNIS WORLD TOUR – ROLAND-GARROS EDITION 30% 60%
THE CREW 2 GOLD EDITION 38% 76%
THE FOREST 25% 50%
THE LIAR PRINCESS AND THE BLIND PRINCE 30% 60%
THE LOST CHILD 30% 60%
THE ROOM VR: A DARK MATTER 15% 30%
THE SURGE 2 – PREMIUM EDITION 30% 60%
THE UNICORN PRINCESS 30% 60%
THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT 2 30% 60%
THEHUNTER CALL OF THE WILD – SASEKA SAFARI 15% 30%
THEHUNTER CALL OF THE WILD – SMOKING BARRELS WEAPON PACK 15% 30%
THEHUNTER CALL OF THE WILD – TREESTAND AND TRIPOD PACK 15% 30%
THEHUNTER CALL OF THE WILD – TROPHY LODGE SPRING CREEK MANOR 15% 30%
THEHUNTER CALL OF THE WILD – WEAPON PACK 3 15% 30%
THEHUNTER CALL OF THE WILD – YUKON VALLEY 15% 30%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD 33% 66%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – 2019 EDITION 30% 60%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – CUATRO COLINAS GAME RESERVE 15% 30%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – DUCK AND COVER PACK 15% 30%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – HIGH-TECH HUNTING PACK 15% 30%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – MEDVED-TAIGA 15% 30%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – PARQUE FERNANDO 15% 30%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – VURHONGA SAVANNA 15% 30%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – WEAPON PACK 1 15% 30%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – WEAPON PACK 2 15% 30%
THEHUNTER: CALL OF THE WILD – WILD GOOSE CHASE GEAR 15% 30%
TOKI – JUJU DENSETSU 30% 60%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION 35% 70%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION 35% 70%
TOUHOU DOUBLE FOCUS 40% 80%
TOUHOU GENSO RONDO: BULLET BALLET 35% 70%
TOUHOU GENSO WANDERER 35% 70%
TOUHOU KOBUTO V: BURST BATTLE 35% 70%
TOUR DE FRANCE SEASON 2019 35% 70%
TRIVIAL PURSUIT LIVE! 30% 60%
TT ISLE OF MAN – RIDE ON THE EDGE 2 20% 40%
UNO 35% 70%
UTAWARERUMONO ZAN 25% 50%
V-RALLY 4 40% 80%
V-RALLY 4 ULTIMATE EDITION 40% 80%
WARFACE: 10 000 KREDITS 20% 40%
WARFACE: 1000 KREDITS 20% 40%
WARFACE: 2500 KREDITS 20% 40%
WARFACE: 300 KREDITS 20% 40%
WARFACE: 500 KREDITS 20% 40%
WARFACE: 5000 KREDITS 20% 40%
WARFACE: HANDGUN PACK 20% 40%
WARFACE: MARS CONQUEROR’S EDITION 20% 40%
WARFACE: MARS EXPLORER’S EDITION 20% 40%
WARFACE: NUCLEAR PACK 20% 40%
WARFACE: YELLOW EMPEROR EDITION 20% 40%
WRC 8 DELUXE EDITION FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 30% 60%
YAKUZA KIWAMI 25% 50%
YESTERDAY ORIGINS 40% 80%
YOMAWARI: MIDNIGHT SHADOWS 30% 60%
ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR 25% 50%
ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR DELUXE EDITION 25% 50%
ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR SUPER DELUXE EDITION 25% 50%

Estas ofertas estarán disponibles hasta el 10 de junio, por lo que tienes unas cuantas semanas para aprovecharlos.

Fuente: PlayStation


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Rodolfo León
Editor en atomix.vg Gamer, cinéfilo y amante de la cultura pop. Twitter: @remi_leon
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