Dixie Kong anuncia su llegada a Mario Kart Tour con un tráiler especial

Tal y como se nos había anunciado, la segunda parte de la temporada selvática ha llegado a Mario Kart Tour. Indudablemente, el elemento a resaltar aquí es la inclusión de Dixie Kong como personaje jugable al popular juego de celulares, y para celebrarlo, Nintendo ha compartido un video especial que nos recuerda su historia.

Por medio de Twitter, la Gran N publicó el siguiente video que va desde los orígenes de Dixie Kong hasta su debut en Mario Kart Tour. Velo por ti mismo:

It’s time to go bananas for the newest racer making a #MarioKartTour debut! It’s her first time in the Mario Kart series, but this Kong is no stranger to the world of Nintendo! pic.twitter.com/lZRdvKIl5v

