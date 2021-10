Review – Mario Party Superstars

¡Llegó la fiesta!

Pareciera que fue ayer cuando en una tarde de 1999, uno de mis mejores amigos aparecía en la puerta de mi casa con un nuevo juego de Nintendo 64, esto claro, mientras seguíamos descifrando la manera de pasar The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el cual, habíamos recibido hace unas semanas en navidad. Un letrero que decía “Mario Party” brillaba en la portada de la caja, siendo adornado por la figura de la mascota de Nintendo sosteniendo un dado. Por supuesto que para ese momento ya sabíamos de todo del concepto de esta nueva franquicia de Nintendo gracias a cosas como revistas y programas de televisión, pero muy probablemente, pocos vieron venir el fenómeno en el que se convertiría. Aquel momento es uno de los que más recuerdo de mi vida como videojugador, pues simplemente no había nada parecido en términos de multiplayer. El resto es historia, pues nos encontramos 22 años más tarde a lo largo de los cuales, la serie de mini juegos ha estrenado un sin fin de secuelas de todo tipo que la han llevado por varios altibajos gracias en gran parte a la sobreexplotación de la cual ha sido víctima. Debido a lo anterior, los de Kyoto redujeron considerablemente los estrenos e incluso con lo que fue Super Mario Party de 2018, se intentó darle un nuevo rostro.

Los experimentos e intentos que se han hecho con Mario Party a lo largo de sus más de 10 entregas numéricas y spinoffs de todo tipo, han dado resultados verdaderamente mixtos. Por un lado tuvimos un fuerte desgaste de la fórmula durante la era del Gamecube que provocó que Hudson la dejara de trabajar para darle paso a un nuevo desarrollador. NDcube puso a la franquicia en varios de sus momentos más bochornosos como lo fue Mario Party 10 de Wii U, pero que también, ha sabido rescatar con el muy bien logrado Super Mario Party ya en el Switch. Ahora es momento de que dicho estudio haga un nuevo intento con Mario Party Superstars, juego que más bien apela por la nostalgia al traer de regreso a varios de los mejores momentos de Mario y sus amigos cuando se trata de fiestas. ¿Qué tan bien salió este nuevo intento? ¿vale la pena entrarle a esta colección? Te lo contamos todo en nuestra reseña.

Nostalgia pura

Mario Party es de esas franquicias de videojuegos que si bien, nunca la verás hasta arriba en la lista de favoritas de ninguna persona, siempre ocupará un lugar muy especial por la manera en la que principalmente, nos acercó con amigos y familia. Son de esos juegos que le puedes poner a cualquier persona que poco tenga que ver con el medio y aún así, que todos se pasen un gran rato. Justo la magia de esta serie recae en su naturaleza de juego de mesa y a pesar de que en efecto, ha pasado por momentos verdaderamente bajos que a muchos de nosotros nos alejaron por completo, siempre es grato regresar de alguna u otra manera.

Vámonos directo al grano. ¿Qué es exactamente Mario Party Superstars? Me parece que la mejor manera de describir a esta nueva exclusiva del Switch es diciendo que estamos frente a la más importante colección que la franquicia ha visto en su historia. Además, tenemos un trabajo de remasterización en la parte visual que creo, más bien lo acerca a un remake total. De verdad, quedarás muy impresionado por cómo es que lucen tantos los tableros, como todos los mini juegos que se incluyen en este título, más si los comparas directamente con la fuente original.

Mario Party Superstars es un auténtico viaje de nostalgia por varios de los mejores momentos de la franquicia. Digamos que estamos frente a un producto muy similar a lo que fue Mario Party: The Top 100 de 2017 en el 3DS, solo que en esteroides. Comenzando por los mini juegos, te cuento que este título incluye una fabulosa selección de 100 distintos que van desde la primera entrega de la serie, hasta Mario Party 10 en e Wii U. Sí, es un recorrido por toda la historia de Mario Party. Me parece que podría existir la idea errónea de que solo estamos frente a una colección que abarca los tres primeros juegos que vimos en el Nintendo 64, pero no, el recorrido nos lleva desde aquella consola, pasando por el Gamecube y llegando a la era del Wii y Wii U.

Al menos en mi caso, el paso por Mario Party Superstars se convirtió en una mezcla de grandes momentos de nostalgia, con descubrimiento genuino pues como ya te lo comentaba, me pasó que en cierto momento dejé de sentir cualquier atracción por la franquicia, en específico, la comencé a ignorar luego de haber pasado un montón de horas con las cuatro primeras entregas, por lo que este nuevo título de Switch, me ha ayudado muchísimo a ponerme al corriente de lo que pasó después de Mario Party 4 en el Gamecube.

Regresando un poco a la idea errónea que te comentaba sobre que Mario Party Superstars solo cubre las tres primeras entregas de la franquicia, me parece que esto se dio gracias a que cuando el juego fue revelado, Nintendo hizo mucho hincapié en que se incluirían cinco tableros justamente de Mario Party, Mario Party 2 y Mario Party 3, pasando por grandes clásicos como el pastel de cumpleaños de Peach, la playa de Yoshi o la Tierra del Terror, este último, ideal para las fechas en las que nos encontramos. Fue verdaderamente sensacional regresar a estos mundos en los que pasaste tantas horas con tus amigos. Un cambio que me pareció genial es que se utiliza la interfaz de usuario de Super Mario Party a pesar de que nos encontremos en tableros viejos lo cual, hace que la experiencia en general sea mucho más cómoda. De igual forma, puedes esperar a ver nuevos eventos dentro de estos tableros como el poder plantar piranha plants en el pastel de Peach, o que King Boo se aparezca de noche en Horror Land para robar estrellas. No diré más al respecto, solo que seguramente te sorprenderás bastante.

Otros cambios que Quality of Life que puedes esperar de Mario Party Superstars es la posibilidad de aumentar turnos en cualquier momento por si es que quieres alargar la sesión de juego. Igualmente, es posible dejar en pausa cualquier tablero para después retomarlo en donde te quedaste, incluso si cierras la aplicación del juego. Por cierto, absolutamente todos los modos de juego que vienen en este título, además de poderse disfrutar con tres amigos más en una sala como siempre lo hemos hecho, se pueden jugar en internet con desconocidos, asunto que por supuesto, le agrega mucho atractivo a la experiencia y que fue algo que Super Mario Party no agregó sino bastante tiempo después de su lanzamiento.

Para rematar, tenemos la muy conveniente opción de poder practicar cada mini juego antes de lanzarlo sin la necesidad de ir a otra selección de pantalla; es decir, justo como pasaba en Super Mario Party, por ejemplo, antes de ya pasar a lo que es el mini juego en sí, hay una pantalla de preparación en la que además de presentar las reglas y controles, se nos deja ahí mismo probar qué es lo que se tiene que hacer en el mini juego para estar listos.

Hablando sobre modos de juego, te alegrará saber que Mario Party Superstars cuenta con una robusta sección solamente dedicada a los mini juegos y sí, los 100 vienen totalmente desbloqueados desde un inicio. En este apartado, podrás seleccionar a cualquier mini juego para saltar inmediatamente a él o incluso, separarlos por apartados como 4v4, 2v2, 1v3, duelo, recolección de monedas y mucho más. Seguro que aquí muchos pasarán la mayor parte de su tiempo, pues no siempre se puede estar una hora o más en un tablero.

Sobre la progresión, Mario Party Superstars hace un esfuerzo por darle algo de valor y peso a todo lo que hagas dentro de la experiencia. Cada que completes cualquier actividad, se te darán monedas que después puedes gastar en una tienda para desbloquear cosas como nuevos stickers para usarse en el juego online, así como música del título. La verdad es que de este lado no hay demasiado qué revisar, pero se agradece que se haya incluido algún tipo de progresión dentro de una serie que nunca la había tenido y que en realidad, nunca la ha necesitado.

Me parece que a pesar de que Mario Party Superstars es un paquete bastante robusto en cuanto a contenido, hubiera estado genial que se tomaran más riesgos en el tema de incluir nuevos modos. Claro que el apartado de los mini juegos está sumamente bien logrado, pero hubiera estado muy bien que por ejemplo, se le diera mucho más peso al lado competitivo. Como sea, te puedo decir que te pasarás un gran rato viajando por aquellos momentos de tu infancia tan importantes y muy probablemente justo como a mi me pasó, descubras mucho de lo que te perdiste de esta serie si es que en cierto punto, te alejaste de ella. Indudablemente, esta nueva exclusiva del Switch se convierte en la mejor compilación de Mario Party hasta el momento.

Gran arreglo visual

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la era del gaming a la que más duro le ha pasado el tiempo es la que se vivió a mediados de los noventa cuando vino el salto total del 2D a gráficas en tres dimensiones. Digo, también es importante entender que los juegos no envejecen, simplemente son parte de una época, pero indudablemente títulos de Nintendo 64 y sus contemporáneas, son más complicados de apreciar por cómo es que el medio estaba en pañales aprendiendo y experimentando con técnicas para crear mundos y personajes 3D. Debido a que el contenido de Mario Party Superstars está principalmente recargado en las tres primeras entregas de las serie que vimos en el famoso N64, el cambio a nivel de presentación audiovisual que NDcube presenta, es sumamente notable para cualquiera.

Algo que es importante señalar es que los Mario Marty siempre fueron juegos bastante sencillos en la parte gráfica. Claro que en su momento nadie lo notaba, pero si comparas a la trilogía original de esta serie con otros juegos de la época, te puedes dar cuenta de lo limitados que estaban. Creo que esta es una de las principales razones por las que Nintendo y el estudio desarrollador decidieron que para los tableros, se tomarían los de estos títulos en específico, pues es en donde más margen de maniobra se tenía para presentar un trabajo de remake mucho más fácil de apreciar de que si por ejemplo, se hubieran utilizado áreas de la era del Gamecube o Wii.

Todos los assets y elementos que vemos en pantalla dentro de Mario Party Superstars, fueron trabajados desde cero y el resultado es sumamente destacado. Creo que sobra decir que cosas como la cabeza y puños de cubo de Donkey Kong han quedado completamente en el pasado con esta nueva versión, la cual, te diría, se acerca peligrosamente a la calidad gráfica que vimos en cosas como Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, o el propio Mario Kart 8: Deluxe, en donde es muy tangible la apreciación de los materiales y texturas que se te presentan. Por supuesto, todo esto resalta mucho más si lo pones a correr en la pantalla del Switch OLED.

De igual forma te alegrará saber que la música fue remasterizada por completo para sacar provecho de las nuevas tecnologías, dando como resultado un sonido bastante impresionante y que por supuesto, para nada se le compara a lo que escuchábamos en el Nintendo 64, consola que por cierto, ni siquiera contaba con un chip dedicado a su audio.

Pare serte sincero, no me esperaba que NDcube fuera a lucir un trabajo tan profundo a nivel de presentación audiovisual. Super Mario Party lucía bastante bien en lo gráfico, pero creo que Mario Party Superstars sí va un paso más allá. Acá no estamos hablando de una remasterización que haya tomado como base a la obra u obras originales, más bien estamos frente a un remake en toda la extensión de la palabra, pues queda claro que el estudio desarrollador trabajó desde cero todos los elementos que vemos en pantalla, asunto que claro, se agradece enormemente, sobre todo porque en el proceso, de ninguna manera se pierde la esencia y magia en general que tenían estos mundos y personajes cuando los conocimos por primera vez hace ya más de 20 años.

Ideal para la temporada

Tropiezos del tamaño de Mario Party 10 y en general el fuerte desgaste que sufrió la serie debido a la sobreexplotación que vivió, la convirtieron en una especie de patito feo dentro de Nintendo que hacía muy difícil de recomendar cualquiera de sus nuevas entregas. Como ya te lo comentaba, esto ha venido cambiando poco a poco y luego del excelente resultado que se tuvo con Super Mario Party, los aires alrededor de la serie son distintos. En esta ocasión, se decidió apostar por algo mucho más seguro y menos experimental que el título antes mencionado: la nostalgia. La buena noticia es que Mario Party Superstars no solo es eso y ya, sino que en realidad, representa un trabajo mucho más profundo lo que nos esperábamos en su gráficas y audio, y ni qué decir de la robusta selección de contenido que nos presenta.

Mario Party Superstars ha sido un fabuloso viaje lleno de nostalgia en el que además, he descubierto mucho de lo que me perdí de la franquicia luego de separarme de ella. Además, ha sido una gran oportunidad de revisitar lo que hace tan especial a esta serie que muchos colocan como algo menor dentro de Nintendo. Estoy verdaderamente satisfecho con lo que NDcube hizo a nivel de remake, revitalizando a cosas que llevaban más de dos décadas guardadas. ¿Para quién es recomendable esta experiencia? La verdad es que para cualquiera. En realidad no importa si nunca jugaste el pasado de Mario Party, igualmente vas a encontrar muchísimo valor, sobre todo si tienes con quien compartirlo pues en efecto, creo que esta nueva entrega de Switch llega en el momento perfecto para la temporada de fiestas que está por iniciar.