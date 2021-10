Una demo de Metroid Dread llega a la eShop del Switch

Y así de la nada, sin ningún tipo de previo aviso, Nintendo ha lanzado una demo gratuita de Metroid Dread en la eShop del Switch. Esta demo ya se encuentra disponible para todos los usuarios de la consola portátil y te permitirá experimentar una fracción del aclamado título de MercurySteam.

Time to amp up the dread for an early Halloween treat.

A demo for the critically acclaimed #MetroidDread releases now! Now everyone can try Samus’ latest adventure by downloading the demo on #NintendoSwitch #eShop!https://t.co/vzDIkbxo5z pic.twitter.com/vhRWhpDcRk

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 28, 2021