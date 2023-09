Review – Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Cumpliendo el ciclo

Las adaptaciones de anime, caricaturas y demás obras del estilo a los videojuegos es algo completamente común hoy en día, incluso sobreexplotado para algunos. Bandai Namco, por ejemplo, ha basado buena parte de su negocio en lanzar títulos de múltiples franquicias del tamaño de Demon Slayer, Attack on Titan, Naruto, One Piece y claro, Dragon Ball, normalmente presentando productos decentes en el mejor de los casos, pero que todo el tiempo se sienten como si su única intención fuera la de conseguir unos dólares extras de su apasionada y muy fiel base de fanáticos. Lo anterior nos hace tener cautela extra siempre que uno de estos juegos llega al mercado. Aprovechando el éxito del anime y manga que trajo de regreso a Las Aventuras de Dai hace un par de años, Square Enix intentará romper con la tendencia de su competidora, poniendo a nuestra disposición Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai. ¿Será que lo habrán logrado o como siempre, es otro más del montón que solamente se está colgando de una licencia ya establecida?

Los spin-off de Dragon Quest siempre han sido importantes para la franquicia. Seguro recordarás que a finales de los ochenta e inicios de los noventa, Enix hizo que su súper exitosa serie de videojuegos, probara suerte en el mundo del manga y anime, dando vida a obras mayormente queridas, sobre todo por los amamantes de un buen shonen. En un movimiento bastante llamativo y ahora ya con toda la fuerza de Square Enix, en 2020 vimos de regreso a Dai y compañía con nuevo manga y anime, los cuales, se han expandido al mundo del gaming con títulos arcade y de móviles, pero en realidad, no haciendo un intento serio sino hasta 2023 con Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, el cual, nos presenta a gran parte de dicha obra contemporánea a manera de RPG de acción, uno mayormente sencillo pero bien ejecutado y que todo el tiempo tiene en la mira retratar de la mejor manera posible lo mágico del material en el que se basa y de paso, recordarnos lo especial que es todo el mundo creado por Yuji Horii y Akira Toriyama.

Del manga y anime, al juego

La adaptación de cualquier obra a otro medio de entretenimiento siempre es complicada y como consecuencia, solemos tener productos que se quedan lejos de las expectativas aunque también, tenemos que reconocer, hay muchos otros que sí logran capturar la esencia del material fuente e incluso, lo llegan a elevar a nuevos niveles. Los videojuegos, por su propia naturaleza interactiva, deben de echar mano de otras formas de narrativa para contar una historia, métodos que no aplican a un anime o manga, por ejemplo. Sabiendo esto, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai hace una serie de maniobras en un intento por ser lo más fiel posible a las obras en las que se está basando.

Demos algo de contexto antes de pasar de lleno a hablar de la historia que nos cuenta Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai. El mundo de Dragon Quest llegó al manga en 1989 a través de Shonen Jump para competir al lado de nombres de la talla de Dragon Ball y más. A pesar de que en efecto, The Adventure of Dai nunca alcanzó la popularidad de los gigantes del medio, sí logró que en 1991 se le hiciera su propio anime, serie que en nuestro territorio se puedo disfrutar como Las Aventuras de Fly y que en sorprendente, tuvo cierto culto y fanatismo a su alrededor.

Tras el final de dichas obras hace ya muchos años, la serie se mantuvo en las sombras hasta que en 2020, Square Enix decidió revivir todo con un manga y anime que hacían las veces de precuela de la serie original, esto con ayuda de Toei Animation. La propuesta fue bastante en serio, pues desde un inicio se planeó hacer que la franquicia se volviera verdaderamente multimedia con videojuegos y toda la cosa, asunto que hace sentido si uno piensa que en realidad, todo está precisamente basado en una IP de videojuegos. De esa forma, en 2020 y 2021 se puso en el mercado tanto un título arcade como uno móvil que si bien, tuvieron cierto grado de aceptación, nunca despegaron como se esperaba.

Ahora, en septiembre de este 2023, podríamos decir que se está haciendo el primer intento real de que Dai tenga un lugar dentro del gaming con Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai. Pero bueno, ¿hasta dónde abarca la historia del título y de qué manera presenta el cuento? La historia del juego nos lleva a lo largo y ancho de los primeros 41 capítulos de la nueva serie del total de 100, terminando en un auténtico cliffhanger que seguramente dará pie a que una secuela termine de contarnos los hechos. Sí, es importante aclarar que este nuevo título solo está basado en el más reciente anime de Dai, no se mete de ninguna manera con el de los ochenta y noventa.

La forma en la que Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai presenta los hechos del anime es de forma sumamente fiel. Se utilizan escenas fijas bellamente presentadas, en mezcla con cinemáticas totalmente en 3D para irnos contando poco a poco qué es lo que está pasando. Más adelante te hablaré de la estructura propia del juego, pero te puedo ir adelantando que es uno altamente cargado de estos momentos en los que básicamente tenemos que dejar el control para que el relato siga su curso. Me queda claro que uno de los principales objetivos durante el desarrollo, tuvo que ver totalmente con no alterar de ninguna manera la forma en la que está contado todo en las obras originales.

¿Es buena idea jugar Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai sin haber visto el anime? Sí, totalmente. Al menos en mi caso así fue. A pesar de que desde hace muchos años los shonen no es de las cosas que más disfruté, mi amor por Dragon Quest siempre había causado que tuviera curiosidad por The Dai Adventure y qué mejor que vivir la experiencia que a través de un videojuego. Para nada te diría que es un anime que me esté cambiando la vida ni mucho menos, aunque sí es uno que estoy disfrutando bastante gracias a sus entrañables personajes y a un bien construido camino del héroe que no se sale de los clichés, pero sí hace varios intentos por lucir personalidad propia.

En Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai se nos cuenta la historia de Dai, quien por azares del destino, se topa con un famoso maestro encargado de entrenar a varios de los héroes más importantes del mundo y claro, haber sido quien hace muchos años acabó con el señor oscuro y su ejército de la muerte. Mientras nuestro protagonista se encuentra terminando con su entrenamiento, la amenaza regresa y en un intento por proteger a sus discípulos, Avan se sacrifica a sí mismo, no sin antes encomendarnos la complicada tarea de viajar a través de vastas tierras para encontrar el origen del mal y así, acabarlo de una vez por todas.

Como te decía hace unos momentos, The Adventure of Dai es un shonen muy clásico que reproduce de forma marcada a casi todos los elementos del género; es decir, tenemos un relato bastante conocido con un héroe básicamente intachable que pelea contra el mal sin grandes motivaciones, así como personajes que lo soportan y que por supuesto, no dudarán ni un segundo en empezar a gritar en cuanto la cosa se ponga ligeramente dramática. Repito, no está mal, pero si esta forma de anime no es de tus favoritas, dudo que éste te vaya a gustar.

Sencillo, pero bien logrado RPG

Una vez aclarado todo lo anterior, me parece que es buen momento de pasar a contarte mucho más sobre cómo es que funciona Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, pues a pesar de que como te lo comentaba, fácilmente puedes ver parte del anime a través de él, la realidad es que primero es un videojuego en el que la interacción directa es lo que más importa.

Lo primero que hay que decir es que la estructura del juego no obedece a la manera en la que normalmente funcionan los RPG de acción convencionales, tomando un camino simplificado para no complicar a nadie, mismo caso de lo que pasa con el core gameplay. Aquí no tenemos nada parecido a un mapa abierto o zonas que puedas explorar. Los capítulos de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai están divididos en lo que podríamos considerar stages, en los cuales, se nos presentan diferentes batallas que van ligadas por partes muy amplias de narrativa.

Tus personajes sí suben de nivel y les puedes modificar cosas como sus magias, artes y demás movimientos, además de poderlos equipar con unas tarjetas conocidas como Bond Memories que mejoran sustancialmente algunos de sus stats. De este lado, el juego sí se siente como un RPG, solo que con sus partes presentadas de forma mucho más sencilla que en otros representantes del género. Nada de elaborados árboles de habilidades y decenas de opciones de personalización. Todo este asunto lo hace ideal para quien quiere una experiencia mucho más casual y sin tantas capas de profundidad que lo puedan abrumar.

Sobre los controles y mecánicas, también tenemos un concepto mayormente pragmático. En las batallas de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, dependiendo de la escena en la que te encuentres, podrás controlar a una party de hasta cuatro personajes distintos, pudiendo cambiar entre ellos con el toque de un solo botón. Cada uno cuenta con una base de movimientos similares, pero que en realidad, funcionan de diferentes maneras. Además de poder hacer un ataque básico y poder esquivar, así como bloquear ataques enemigos, tienes espacio para equipar tres poderes o artes distintas, las cuales, funcionan por medio de un cooldown siempre que las activas.

Además, con el gatillo izquierdo puedes activar una habilidad especial. Por ejemplo, Dai entra en un modo berserk para hacer mucho más daño con sus ataques, mientras que Popp, puede reducir el cooldown de sus habilidades mágicas. Sumado a lo anterior, también tenemos que con el gatillo derecho podemos lanzar un ataque devastador contra el enemigo. Cada habilidad se puede cambiar, así como mejorar para tener diferentes efectos. A pesar de ser un concepto marcadamente sencillo que cualquiera va a entender sin problema rápidamente, la verdad es que conforme avanzas, le vas encontrando una profundidad bastante interesante.

Algo que llamó enormemente mi atención es que el juego, al menos en su modo normal, cuenta con unos picos de dificultad que no me esperaba. Varios enfrentamientos contra jefes sí me pidieron concentrarme para por ejemplo, hacer que mis esquivadas y bloqueos se dieran en el momento exacto no solo para evitar el daño, sino para llenar más rápido las barras de mis poderes especiales, así como para producir esferas verdes que me ayudaran a sanar en el momento. Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai es un RPG de acción sencillo, sin duda, pero que para nada cae en lo simplón.

Del otro lado de la experiencia tenemos a un apartado que viene a complementar de una gran manera al producto. Sumado a todo el tema de la campaña de historia y a su estructura de la que ya te hablé, tenemos un modo llamado The Temple of Recollection completamente distinto que básicamente convierte al juego en una especie de Roguelike. Aquí tendrás que ir superando distintos pisos con diferentes retos y enemigos, subiendo desde nivel 1, hasta donde puedas llegar. En caso de que caigas en combate, perderás todo lo que hayas obtenido. Lo interesante de este apartado es que en él, consigues Bond Memories extra, además de materiales para poder mejorarlos, mismo caso de tus poderes, por lo que dedicarle un tiempo, sí tiene impacto en lo que podríamos considerar la experiencia principal de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai.

Hablando del apartado gráfico y técnico tenemos un juego bellamente presentado gracias a un muy buen uso de cel shade. Para esta reseña echamos mano de la versión de PS5, la cual, nos dio excelentes resultados, desplegando una preciosa imagen a 4K y 60 cuadros por segundo total y completamente estables, haciendo que la experiencia de juego fuera verdaderamente buena. De destacar que también hay versión de Nintendo Switch, misma que no hemos probado. Sobre bugs, glitches o errores en general, no tienes nada de qué preocuparte, se hizo un trabajo sumamente destacado, entregando un producto limpio y libre de problemas. Palmas para el apartado sonoro, pues además de usar todos los efectos de audio famosos del anime, también se utiliza su bella música que hace todo el sentido del mundo con las imágenes que se nos están presentando.

Lo que generalmente hace Bandai Namco cuando se trata de juegos basados en anime, hizo que entrar a algo como Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai no fuera tan sencillo, pues como ya te lo platicaba, normalmente se nos presentan experiencias débiles a nivel de gameplay. Por fortuna acá no es el caso, pues a pesar de que para nada estamos ante uno de esos RPG de acción que hacen época ni mucho menos, nos queda claro que el equipo de Square Enix que estuvo detrás de todo, tenía muy presente que antes que cualquier otra cosa, debían presentar un videojuego decente en el peor de los casos y creo que lo han logrado.

Mitad videojuego, mitad anime

El reto que tenía enfrente Square Enix para nada era sencillo. El estigma sobre los videojuegos basados es fuerte e indudablemente, impactará de alguna u otra forma a lo que sea el resultado final de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai si de opiniones hablamos e inclusive, de cómo es que le pueda ir en lo comercial. Creo que al final, el experimento de presentar un producto que genuinamente se siente como un híbrido entre anime y videojuego, tuvo resultados mayormente positivos, esto claro, entendiendo que estamos ante una experiencia interactiva marcadamente sencilla que no propone nada a nivel de controles o gameplay en general, tomando solo elementos ya probados dentro del género que está intentando representar.

¿Para quién es Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai? Creo que bajo las condiciones de las que te hablo, seguramente cualquier fan del anime y del manga encontrará algo de valor aquí, mientras que para los nuevos podría representar una gran oportunidad para disfrutar esta obra. Si por el contrario, estás buscando un sofisticado RPG de acción que venga a buscar ampliar los horizontes del género, te diría que mejor ni te acerques, pues para nada es la intención del producto que Square Enix está lanzando al mercado. Complicado tomar una experiencia como esta en medio de estas semanas del año que están repletas de propuestas mucho más interesantes para quienes están buscando videojuegos innovadores y con partes elaboradas que intentan impulsar al propio medio a nuevas cosas.